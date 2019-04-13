Ünlü yatırımcıdan Albayrak'a tavsiye: Yatırımcı toplantılarıyla vakit kaybetme, direkt IMF’ye git

Ünlü yatırımcı Ash, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Albayrak'ın yerinde olsaydım, Washington'daki yatırımcı toplantılarını iptal eder, S-400 meselesini çözmeye odaklanır, IMF ile oturur yeni IMF programın nasıl şekillendirileceğini netleştirirdim. D.C.'de başka konularla vaktinizi boşa harcamayın" ifadelerini kullandı.
If I were Albayrak now, I would cancel all investor meetings in D.C., and focus on trying to sort S400 out and sit down with the IMF to figure out what the shape of a new IMF programme would look like. Don’t waste his time in D.C. on other stuff. https://t.co/rKAoVzDrLg— Timothy Ash (@tashecon) April 12, 2019
Washington'da bulunan ve Albayrak'ın G-20, Dünya Bankası ve IMF toplantıları için ABD'de olduğunu duyurduğu paylaşımı retweet eden Ash, Türkiye ekonomisi ve izlenmesi gereken politikalara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:
— Türkiye-Albayrak'ın programı güven vermekte başarısız olunca lira tekrar zayıflama trendine girdi. 2018'den çıkartılması gereken yegane ders varsa, o da Merkez Bankası'nın politika faizini artırarak bu virajı dönmesi gerektiğidir. İstanbul seçimlerinin ve S-400 meselesinin çözülmesi, ve/veya IMF desteği alınmasına ihtiyaç var.
— Şu anda Washington'dayım ve Türkiye'ye ilişkin hissiyat — ABD ilişkileri açısından — çok kasvetli ve endişeli. Fakat S-400'lerin sevkiyatı olması ve Türkiye'ye yatırım uygulanması çekinceler arasında. Fakat haklısın, (Egemen Candır'ın paylaşımına cevaben) tek umut Erdoğan-Trump kimyasının bu gerilimi uçurumun kenarından geri döndürmesi.
Am in D.C. and mood on Turkey is sombre/worried in terms of relationship with the US. But seems resignation that S400s are delivered and Turkey is sanctioned. Your right though, only hope is Erdogan — Trump personal “chemistry” to pull back from brink. https://t.co/XPvERjAkFr— Timothy Ash (@tashecon) April 12, 2019
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