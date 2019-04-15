Kayıt
10:06 15 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Tavuk ithalatı

    Beyaz ete zam geldi

    Sputnik
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Nisan ayı başı itibariyle beyaz ete zam yapıldı. Zamlı fiyat sonrası 9-9.5 liraya satılan bütün pilicin fiyatı 12.5-13 liraya yükseldi. Yemek sanayicileri, zam oranının yüksek olduğuna işaret ederek 'insafsız bir zam oranı' yorumunda bulundu.

    Kırmızı ete göre daha uygun olan fiyatı nedeniyle büyük talep gören beyaz ette, nisan ayı başı itibariyle fiyat artışına gidildi. Zam sonrası 9-9.5 liraya satılan bütün piliç 12.5-13 liraya, 18 liraya satılan piliç 23 liraya, 9 liraya satılan piliç but 12.5 liraya, kanat ise 12 liradan 15 liraya yükseldi.

    beyaz et
    © AA /
    Beyaz ette 19 firmaya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı
    Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESDBİR) Başkanı Sait Koca, zam kararının gerisinde, artan maliyetlerin olduğuna işaret etti.

    Sektör olarak son 6-8 aylık dönemde zarar ettiklerini savunan Koca, "Domatesin 10 lira olduğu bir ortamda tavuk etinin 12-13 lira olması çok da yüksek değil" yorumunda bulundu. Koca, dünya genelinde de piliç eti fiyatlarında ciddi bir artış olduğuna işaret etti.

    'İNSAFSIZ BİR ZAM OLDU'

    Bekir Pakdemirli
    © AA / Deniz Açık
    Tarım Bakanı Pakdemirli: Et yerine balık, tavuk, hindi yesek bu iş çözülecek
    Zam kararına ilk tepki ise yemek sanayicilerinden geldi. Toplam tavuk eti üretiminin yüzde 20'sini 5 bin kadar yemek firması eli ile tüketiliyor. Bu da yıllık 180 bin ton tavuk etine denk geliyor.

    İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Sedat Zincirkıran, "Zam kararı seçimden hemen sonraki bir-iki gün içinde yansıdı. Evet belli maliyet artışları olabilir. Zam oranı yüzde 20 ile 28 arasında değişiyor. Bu oranlar tek kelime ile korkunç. Yemek sanayicileri için olduğu kadar, nihai tüketici için de çok insafsız bir zam oldu" açıklaması yaptı.

    İlgili konular:

    Beyaz ette kriz: Türkiye'nin 20 günlük tavuğu kaldı, fiyatlar iki katına çıkabilir
    Marmara ve Ege'de toplam 870 beyaz et üreticisi kepenk kapattı: Gerekçe, artan maliyetler
    Tavuk firması iflas edince iki milyon civciv ölüme terk edildi
    İcradan satılık tavuk ve yumurta
    Etiketler:
    Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği, Beyaz et, Zam, Tavuk, Sait Koca, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Falcon Heavy ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi
    Karikatür
    Trump'tan Assange açıklaması: Ben bilmem
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet