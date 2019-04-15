BİM, ucuza PlayStation 4 satacak

Birkaç ay öncesinde BİM, 2000 TL altı bir etiketle PlayStation 4 + Red Dead Redemption 2 paketini satışa sunmuştu. Pek çok oyun sever piyasa ortalamasına göre hayli uygun fiyatlardan sunulan bu ikiliyi kaçırmadı.
Birgün'ün aktardığına göre Mağaza camlarına asılan broşüre göre PlayStation 4 + Red Dead Redemption 2 oyununun 1799 TL’den satışa sunulacağı belirtiliyor. Satış 6 taksitle gerçekleştirilecek.
Hali hazırda 500GB’lık slim PS4 modelinin ortalama fiyatı 1900TL civarlarında. Üstelik bu pakete herhangi bir oyun da dahil değil. Red Dead Redemption 2’nin sıfırı 350 – 450TL bandından satılırken, 2. eli ise 200TL’ye alıcı buluyor.
BİM, ucuza PlayStation 4 satacakhttps://t.co/8mhwfvBEkV pic.twitter.com/eSRcKWUpYg— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 15, 2019
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