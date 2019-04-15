BİM, ucuza PlayStation 4 satacak

Geçen aylarda piyasa fiyatının hayli altına PlayStation 4 satan Bim, bir kez daha oyun severleri mağazalarına çekmeyi hedefliyor.

Birkaç ay öncesinde BİM, 2000 TL altı bir etiketle PlayStation 4 + Red Dead Redemption 2 paketini satışa sunmuştu. Pek çok oyun sever piyasa ortalamasına göre hayli uygun fiyatlardan sunulan bu ikiliyi kaçırmadı.

© East News / Bartosz KRUPA Meyve tartısı etiketi yapıştırdığı PlayStation 4'ü 9 euroya alan Fransıza 4 ay hapis

BİM, bu ay oyun severlere yeni bir PS4 fırsatı daha sundu. Gelecek günlerde BİM, bir kez daha PS4 satacak.

Birgün'ün aktardığına göre Mağaza camlarına asılan broşüre göre PlayStation 4 + Red Dead Redemption 2 oyununun 1799 TL’den satışa sunulacağı belirtiliyor. Satış 6 taksitle gerçekleştirilecek.

Hali hazırda 500GB’lık slim PS4 modelinin ortalama fiyatı 1900TL civarlarında. Üstelik bu pakete herhangi bir oyun da dahil değil. Red Dead Redemption 2’nin sıfırı 350 – 450TL bandından satılırken, 2. eli ise 200TL’ye alıcı buluyor.

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