Merkez Bankası fonlama maliyeti arttı

Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, bankanın ek sıkılaştırma benzeri bir uygulamaya gitmemesine rağmen dün yüzde 24.36 seviyesine yükseldi.

TCMB verilerine göre 12 Nisan Cuma günü yüzde 24.10 seviyesindeki ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 24.36 oldu.

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti TCMB'nin piyasaya verdiği toplam fonlamanın maliyetini gösteriyor. İlgili verinin yüzde 24 olan bir hafta vadeli politika faizinden farklılaşması genel olarak TCMB'nin alışılagelmişin dışında bir para politikası uyguladığını gösteriyor. Zaman zaman ise piyasadaki likiditenin homojen dağılmaması nedeniyle de farklılaşma oluşabiliyor.

TCMB'nin yerel seçimler öncesinde ek sıkılaştırmaya gitmiş ve ortalama fonlama maliyetini yüzde 24'ten kademeli olarak yüzde 25.50'ye yükseltmişti.

Banka geçen hafta itibarıyla ise 1 hafta vadeli repo ihalesi ile fonlamaya geri dönerek ek sıkılaştırma uygulamasını terk etmiş, fonlama maliyeti yeniden politika faizine doğru gerilemişti.

TCMB'nin yüzde 24 seviyesindeki politika faizinin 150 baz puan üzerinde yüzde 25.50 seviyesinde gecelik borç verme faizi yüzde 27 seviyesinde ise geç likidite penceresi faizi yer alıyor.