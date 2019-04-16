Benzin ve motorin zammı pompa fiyatlarına yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) açıklamasına göre, benzinin litre satış fiyatında 22, motorinin litre satış fiyatında ise 18 kuruşluk zam yapıldı.
Söz konusu zam ÖTV düzenlenmesi ile fiyatlara yansıtılmadı.
Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi;— Epgis (@trepgis) 15 апреля 2019 г.
16/04/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 22,
Motorinde 18 krş/lt
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 7 TL'yi aşarken, motorinin fiyatı 6.45 TL civarında değişiyor.
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