Belarus Büyükelçisi: Türkiye ile en az 300 milyon dolar değerinde anlaşma imzalanmasını bekliyoruz

Belarus’un Türkiye Büyükelçisi Andrey Savinıh, ülkesinin Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bugün yapacağı ikili görüşme öncesinde, iki ülke arasında en az 300 milyon değerinde anlaşma imzalanmasını beklediklerini söyledi.

Belarus’un Türkiye Büyükelçisi Andrey Savinıh, ülkesinin Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bugün yapacağı ikili görüşme öncesinde Sputnik’e konuştu.

Lukaşenko’nun Türkiye ziyareti öncesinde iki taraf arasında görüşmelerin başladığını ifade eden Savinıh, dün Belaruslu bir iş heyetinin Ankara’ya geldiğini ve Türk partnerleri ile bugün çeşitli anlaşmalarla ilgili konuştuğunu, bugün kentte kapsamlı bir iş forumunun başlayacağını aktardı.

Savinıh, “En az 300 milyon dolar değerinde anlaşma imzalanmasını bekliyoruz. Mogilyov, Grodno, Brest serbest ekonomi bölgeleri ile Türkiye’deki organize sanayi bölgeleri arasında en az yedi-sekiz anlaşma imzalanmasını, böylece iki taraf arasında endüstriyel bağlantıların da gelişmesini umuyoruz” dedi.

Savinıh’a göre, liderlerin görüşmesinde sadece ticaret ve ekonomi ile ilgili konular değil, beşeri, bilimsel ve siyasi konular da ele alınacak.

Savinıh, “Liderlerin görüşmesi her zaman belirleyici nitelikte, ikili ilişkileri birçok yıl ileri götürecek” diye konuştu.