Gazprom, Kuzey Akımı-2’nin yüzde 42’sinin yapımını tamamladı

Rus doğalgaz devi Gazprom, Rus gazını Avrupa’ya taşıyacak olan Kuzey Akımı-2 doğalgaz boru hattının borularının 1.025 kilometrelik kısmının döşendiğini, böylelikle hattın her iki kolu üzerinden toplam uzunluğunun yüzde 42’lik kısmının yapımının tamamlandığını duyurdu.

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Gazprom’dan yapılan açıklamada, Kuzey Akımı-2 doğalgaz boru hattının borularının 1.025 kilometrelik kısmının döşendiği, böylelikle hattın her iki kolu üzerinden toplam uzunluğunun yüzde 42’lik kısmının yapımının tamamlandığı kaydedildi.

Açıklama metninde, “Şu an itibarıyla Baltık Denizi’nin dibinde Kuzey Akımı-2 doğalgaz boru hattına ait boruların 1.025 kilometrelik kısmı, yani çift kolun toplam uzunluğunun yaklaşık yüzde 42’si döşendi” ifadelerine yer verildi.

Gazprom ayrıca gaz boru hattının denizden geçen kısmının boru döşeme çalışmalarının programa tamamen bağlı kalınarak sürdüğünü vurguladı.

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Kuzey Akımı-2 projesi, Baltık Denizi'nin altından geçerek Rusya'dan Almanya'ya uzanan ve yıllık kapasitesi toplam 55 milyar metreküp olan iki kollu hat inşa edilmesini öngörüyor.

Hat Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka'nın bölgesel veya münhasır ekonomik bölgeleri üzerinden Almanya'ya geçecek. Hattın yapım çalışmalarının bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.