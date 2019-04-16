Gazprom, Kuzey Akımı-2’nin yüzde 42’sinin yapımını tamamladı

Açıklama metninde, “Şu an itibarıyla Baltık Denizi’nin dibinde Kuzey Akımı-2 doğalgaz boru hattına ait boruların 1.025 kilometrelik kısmı, yani çift kolun toplam uzunluğunun yaklaşık yüzde 42’si döşendi” ifadelerine yer verildi.
Gazprom ayrıca gaz boru hattının denizden geçen kısmının boru döşeme çalışmalarının programa tamamen bağlı kalınarak sürdüğünü vurguladı.
Kuzey Akımı-2 projesi, Baltık Denizi'nin altından geçerek Rusya'dan Almanya'ya uzanan ve yıllık kapasitesi toplam 55 milyar metreküp olan iki kollu hat inşa edilmesini öngörüyor.
Hat Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka'nın bölgesel veya münhasır ekonomik bölgeleri üzerinden Almanya'ya geçecek. Hattın yapım çalışmalarının bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.
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