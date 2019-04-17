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11:57 17 Nisan 2019
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    Gazeteci Yıldırım: Projeyi 25 Nisan'daki toplantıdan önce açıklıyoruz, tarıma milli holding geliyor

    © Fotoğraf : İHA
    Ekonomi
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    Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, 25 Nisan'da açıklanacağı duyurulan 'Tarımda Milli Birlik Projesi' ile ilgili olarak "25 Nisan’dan yapılacak toplantıdan önce açıklıyoruz" dedi. Yıldırım, "Tarıma milli holding geliyor" ifadesini kullandı.

    Ali Ekber Yıldırım, Dünya gazetesinde "Tarıma 'Milli Holding' geliyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Tarımda Milli Birlik Projesi' 25 Nisan 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Külliye’de kamuoyuna açıklanacağı bakanlık tarafından duyuruldu" hatırlatmasında bulundu.

    Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

    © Fotoğraf : İHA
    Tarımda üretim maliyeti yüzde 27 arttı
    "Tarım konusundaki bir çok haberi,projeyi ilk kez kamuoyuna açıklamanın ayrıcalığını bir kez daha yaşıyoruz. Tarımda Milli Birlik Projesi’ni 25 Nisan’dan yapılacak toplantıdan önce açıklıyoruz.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a geçtiğimiz günlerde sunumu yapılan Tarımda Milli Birlik Projesi ile 'Yalın Sistem' uygulamasına geçilecek. Yalın Sistem ile,Türkiye’nin tarımsal yapısı, Tarım ve Orman Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı, tarımda faaliyet gösteren Kamu İktisadi Teşekkülleri(KİT) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin organizasyon yapısı tümüyle değiştirilecek. Milli Birlik Kooperatifi ve özel sektöründe yüzde 50 ortak olacağı Semerat Holding kurulacak.

    TARIMSAL YAPI KÖKTEN DEĞİŞTİRİLİYOR

    Proje ile Türkiye’nin tarımsal yapısı kurumlarıyla birlikte kökten değiştirilecek. 'Yalın Sistem' adı altında oluşturulacak yeni yapılanma ile Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı ile Tarım Kredi Kooperatifleri birleştirilerek Milli Birlik Kooperatifi kurulacak. Hisselerinin yüzde 50’sinin özel sektöre ait olacağı Semerat Holding kurulacak.Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği, Türk Şeker, Çaykur gibi tarımda faaliyet gösteren Kamu İktisadi Teşekkülleri Semerat Holding’in iştiraki yapılacak.

    PROJE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULDU

    Bekir Pakdemirli
    © AA / Selim Bostancı
    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tarımda ilerleyen yıllarda daha iyi noktalara geleceğiz
    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarımda Milli Birlik Projesi Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 17 slaytlık bir sunumla anlatıldı. DÜNYA’nın elde ettiği sunuma göre,Tarımda Milli Birlik Projesi ile 'Yalın Sistem' uygulamasına geçilecek. Yalın sistem ile Türkiye’nin tarımsal yapısı, Tarım ve Orman Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı, tarımda faaliyet gösteren Kamu İktisadi Teşekkülleri(KİT) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin organizasyon yapısı tümüyle değiştirilecek. Milli Birlik Kooperatifi ve özel sektöründe yüzde 50 ortak olacağı Semerat Holding kurulacak.

    TARIMDA YAPISAL REFORMA İHTİYAÇ VAR

    'Sağlıklı beslenme temel insan hakkıdır' ilkesinin öne çıkarıldığı projenin sunumunda 'Tarımda Milli Birlik Projesi; herkesin sağlıklı beslenmesini makul fiyatlar ve hakkaniyetli bir değer zinciriyle sağlayarak ülkemizin uluslararası alanda rekabetçi bir güç olmasını merkeze alır' bilgisine yer verildi.

    Tarımda bütüncül bir perspektifle yapısal reformlara ihtiyaç olduğu vurgulanarak israf,maliyetler,gıda enflasyonu ve adaletsizlik başlığı altında yapılan durum tespiti şöyle:

    'Tarladan sofraya kadar uzanan ürün değer zincirlerinde yüzde 50’ye varan israf ve verimsizlikler yaşanmaktadır. Ölçek problemi nedeniyle tarımsal maliyetler oldukça yüksektir. Plansızlık ve yetersiz veri nedeniyle gıda fiyatlarında suni dalgalanmalar ve fiyat artışları yaşanmaktadır. Değer zinciri kopuktur.Katma değer hakkaniyetli dağıtılmamaktadır.'

    'YENİ DEĞER ZİNCİRİ: YALIN SİSTEM'

    Tarımda Milli Birlik Projesi’nde daha önce hiç konuşulmayan, gündemde olmayan yeni bir sistemden söz ediliyor. 'Yeni Değer Zincirimiz:Yalın Sistem' başlığı ile anlatılan bu sistem bir piramit şeklinde sunuluyor.

    Piramidin en altında çiftçiler,ormancılar ve balıkçılar yer alıyor.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Albayrak yeni reform paketini açıkladı: BES yeniden yapılandırılacak, ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak
    İkinci katmanda Milli Birlik Kooperatifi var. Milli Birlik Kooperatifi’nin oluşumu şöyle ifade ediliyor: 'Bakanlık Taşra Teşkilatı ve Tarım Kredi Kooperatifi konsolide edilerek üreticilerin girdileri, toprak/su gibi kaynakları, üretim ve pazarlama ihtiyaçları makro planlama perspektifi ile organize edilecektir.'

    Piramidin 3.katmanında ise Yalın Sistem’in 'Global Oyuncusu' olarak belirtilen Semerat Holding var. Holding’in işlevi ise şöyle anlatılıyor: 'Girdi temini, lojistik, pazarlama ve perakende aşamalarında üreticiden tüketiciye değer zincirini makro ölçekte planlayarak organize edecek ve bu gücünü uluslararası alana taşıyacaktır.'

    Piramidin tepesinde ise Dünya Markası yer alıyor. Yalın sistemle, üreticiye dünyadan katma değer transferini hedefleyecek dünya markası yaratılacak.

    YALIN SİSTEMİN YAPISI

    Tarımda Milli Birlik Projesi’nin temelini oluşturan Yalın Sistem’in yapısı 3 ana unsurdan oluşacak. Bunlardan ilki kurulacak olan Semerat Holding, ikincisi Milli Birlik Kooperatifi, Üçüncüsü ise üreticiler.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan sunumda, Semerat Holding’in yüzde 50 hissesinin (Ülker, Eti, Sütaş, Namet, Pınar, Unilever, TK Holding, Kastamonu Entegre, Migros, Borsa vb.)özel sektöre ait olacağı ifade ediliyor.Yüzde 35’i Milli Birlik Kooperatifi’ne ve yüzde 15’inin ise (TMO, Çaykur, Türk Şeker vb.) tarımsal Kamu iktisadi Teşekkülleri’nde olacağı belirtiliyor.

    GÖREVLER, KOOPERATİF İLE HOLDİNG ARASINDA PAYLAŞTIRILACAK

    Yalın Sistem’de tarımsal değer zincirindeki görevler Milli Birlik Kooperatifi ile Semerat Holding arasında paylaştırılacak. Girdi,üretim ve aracı bölümüne ilişkin görevleri Milli Birlik Kooperatifi, sanayi ve perakende kısmını ise Semerat Holding üstlenecek.

    Yeni şeyler rehberi
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    Buna göre Milli Birlik Kooperatifi’nin yapacağı görevler şunlar: Mikro Planlama, Girdi Temini, Kaynak (Toprak, Su vb) Planlama, Birincil Üretim, Teşvik ve Desteklemeler, Finansman, Pazarla İrtibat, Birincil İşleme ve Aracılar, İthalat-İhracat Rejimi.

    Emtia ticareti,sanayi ve perakende ana başlığı altında Semerat Holding’in görevleri ise şöyle sıralanıyor: Makro Planlama (Tüketim,Lojistik ve Pazar Planlaması) İleri İşleme, Perakende, Dünya Markası

    2023 HEDEFİ 100 MİLYAR DOLAR HASILA

    Yalın Sistem ile tarımda 2023 yılına kadar 100 milyar dolarlık tarımsal hasıla elde edilmesi hedefleniyor. Bu hedefe ulaşmak için belirlenen kısa,orta ve uzun vade hedefleri ise şöyle:

    Kısa vade hedefleri

    — Yalın Sistem kurulacak
    — Veri altyapısı kurulacak
    — Sistem planlanabilir hale getirilecek
    — Her yıl ilave bir milyon dana
    — Her yıl ilave beş milyon koyun

    Orta vade hedefleri

    — Tüm kaynaklar tespit edilecek
    — Orta ve uzun vadeli mikro makro planlar yapılacak
    — Dünya markası lanse edilecek
    — Tarım orman milli geliri yüzde 50 arttırılacak
    — 2023’e kadar yüzde 100 kooperatif üyeliği sağlanacak
    — Balıkçılıkta ilave 1 milyar dolar ihracat
    — Orman gelirinde yüzde 100 artış
    — Su Kaynaklarında yüzde 100 etkinlik

    Uzun vade hedefleri

    Elektrik direkleri
    © REUTERS / Mike Hutchings
    Enerjide kriz: Elektrik tüketimi sanayide yüzde 12, tarımda yüzde 60 azaldı
    – Milli Birlik Sistemi uluslararası oyuncu olacak
    — Başta İslam dünyası olmak üzere Yalın Sistem dünyaya ihraç edilecek
    — Arz açığı olan kategorilerde yurt dışından Yalın Sistem’le ürün temin edilecek
    — 2030’da genel bütçeden pay almayan bir bakanlık olacak.

    YALIN SİSTEM İLE NELER KAZANILACAK?

    Etkinlik: Milli Birlik Kooperatifi’nin teknik uygulama gücüyle üreticiler buluşacak ve her birim kaynağın üretime katkısı artacaktır. Her karış toprak, her damla su üretime kazandırılacaktır.

    Büyük Veri ve Planlama: Saha hakimiyetiyle büyük veri elde edilebilecek ve bütüncül bir perspektifle hem üretim hem tüketim tarafı planlanarak kaynak kaybı ve ürün israfının sıfırlanması hedeflenecektir.

    Sosyal ve Doğal Sürdürülebilirlik: Kırsal kalkınma ve tarımsal istihdam yerinden yönetilebilecek; doğal kaynakların doğru kullanımı ve gıda arzının kesintisizliği sağlanacaktır.

    Hakkaniyetli Katma Değer Paylaşımı: Değer zinciri yeniden yapılandırılacak ve her halka ürettiği katma değer kadar karşılık alacaktır.

    Bekir Pakdemirli
    © AA / Deniz Açık
    Pakdemirli: Tarım, savunma sanayiden daha önemli
    Yerinden Yetkin Yönetim: Milli Birlik Kooperatifi’nin mikro uygulama gücü en ücra kaynakları yetkinlikle buluşturacak ve üretime dönüştürecektir.

    Tesadüf: Mikro ve makro planlama pazarda arz kaynaklı sürprizleri bitirecektir.

    Spekülasyon: Yalın Sistem’de hakkaniyetli katma değer zinciri fiyatların speküle edilmesini önleyecektir.

    Manipülasyon: Tohumdan sofraya bütüncül yönetim, stokçuluk ve benzeri arizi hareketleri bitirecektir.

    Haksız Kazanç: Tanımlı katma değer zinciri haksız kazançların önüne geçecektir.

    Bilgi Eksikliği:Teknik bilgi sahaya inecek, köylüler çiftçiye dönüştürülecek."

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