İmamoğlu'nun mazbata alacağı haberleri sonrası dolar 5.71'e kadar geriledi

Dolar/TL bugün kritik 5.75 seviyesinin altına indi. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alacağı haberiyle düşüşünü hızlandıran kur 5.71'e kadar geriledi.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis 17 günlük sayım bitti: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

Dün 5.82 ile 3 haftanın zirvesine yükselen, akşam saatlerinde ise 5.76'lara düşen kur yeni güne 5.77 civarında yatay seyirle başladı. Kur daha sonra düşüşe geçerek 5.75'in altına geriledi.

Kur, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alacağı haberlerinin ardından düşüşünü hızlandırdı ve 5.71'e kadar çekildi. Euro/TL 6.56'dan 6.48'e, sepet kur 6.16'dan 6.13'e geriledi. Borsa İstanbul 100 Endeksi %1'in üzerinde primli seyrediyor.

Kurun dün akşam başlayan düşüşünde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın ABD ile Patriot alımı konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirtmesinin etkili olduğu belirtiliyor.