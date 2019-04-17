İmamoğlu'nun mazbata alacağı haberleri sonrası dolar 5.71'e kadar geriledi

Dün 5.82 ile 3 haftanın zirvesine yükselen, akşam saatlerinde ise 5.76'lara düşen kur yeni güne 5.77 civarında yatay seyirle başladı. Kur daha sonra düşüşe geçerek 5.75'in altına geriledi.
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Kur, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alacağı haberlerinin ardından düşüşünü hızlandırdı ve 5.71'e kadar çekildi. Euro/TL 6.56'dan 6.48'e, sepet kur 6.16'dan 6.13'e geriledi. Borsa İstanbul 100 Endeksi %1'in üzerinde primli seyrediyor.
Kurun dün akşam başlayan düşüşünde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın ABD ile Patriot alımı konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirtmesinin etkili olduğu belirtiliyor.
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