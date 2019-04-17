Rus Meçel, Kayseri Şeker'e kok sevkiyatlarını arttıracak

Rus maden ve metalürji devi Meçel, Türkiye’nin en büyük şeker üreticisi Kayseri Şeker ile metalürjik kok sevkiyatı ile ilgili doğrudan anlaşma imzaladığını açıkladı.

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Meçel’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin en büyük şeker üreticisi Kayseri Şeker ile metalürjik kok sevkiyatı ile ilgili doğrudan anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Anlaşmanın Kayseri Şeker heyetinin Meçel’e bağlı Moskova Kok ve Gaz Fabrikası’na düzenlediği ziyaret kapsamında imzalandığı belirtilen açıklamada, sevkiyatların Rusya’nın güneyinde yer alan Krasnodar bölgesindeki ‘Meçel-Temryuk’ limanı üzerinden organize edileceği belirtildi.

Anlaşmaya göre Meçel, 2019-2021 döneminde 90 bin tona kadar (her yaz dönemi boyunca yaklaşık 30 bin ton) metalürjik kok tedarik etmeyi taahhüt etti, fiyat konusuysa görüşmeler sonucunda belirlenmiş olacak.

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Meçel Madencilik Genel Müdürü Pavel Ştark tarafından yapılan açıklamada “Türkiye’yi kok ürünlerinin satışı için ihracat yapılacak öncelikli pazarlardan biri olarak değerlendiriyoruz. 2018 yaz sezonunda Meçel’in madencilik birimi, Kayseri Sugar’a 10 bin ton kok sevkiyatı dâhil olmak üzere Türk tarım ve sanayi şirketlerine 50 bin ton kok sevkiyatı gerçekleştirdi” ifadeleri kullandı.

Stark ayrıca, "Bu yıl Kayseri Şeker ile sağladığımız iş anlaşması sayesinde bu rakamı büyütmeyi umuyoruz. Ayrıca bunun, her iki taraf için de daha kârlı ticari koşullar sağlayacak olan, Kayseri Şeker ile doğrudan yapılan ilk kontrat olduğunu belirtmek gerekir" dedi.