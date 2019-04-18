Kırıkkale’de kurulan traktör fabrikasının ilk yılında 500 traktör üretmesi planlanıyor

Azeri-Türkiye Üretim Birliği (ATÜB) ile Belarus, Kırıkkale’de traktör fabrikasını kurdu.

Keskin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikanın Azerbaycan ortağı ve eş direktörü Murad İsmailov, Report ajansına açıklamasında, "Montaj üretimi, 1 Temmuz’da başlatmak istiyoruz. Ancak tüm çalışmalar bitince, Temmuz sonlarında açılış töreni yapılacak. Törene Azerbaycan, Türkiye ve Belarus liderleri davet edilecek" dedi.

Fabrikanın ilk yılında 500 traktör üreteceğini, 3 yıl sonra üretimin 3 bine çıkacağını bildiren İsmailov, fabrikanın başlarda sadece Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışacağını, ardından başta Afrika ülkelerine olmak üzere ihracatın da planlandığını anlattı.

Belarus traktörlerinin dünyaca ünlü marka olduğunu söyleyen İsmailov, fiyat-kalite dengesi sayesinde Türk pazarında layık bir yer alacaklarından emin olduğunu kaydetti.

Kırıkkale’deki traktör fabrikasındaki üretim, Azerbaycan’daki Gence Otomobil Fabrikası ve Belarus’taki Minsk Traktör Fabrikası’nın organizasyonda faaliyet gösterecek. Türkiye yönelik Euro-4 standardına uygun özel Belarus-1221 modeli geliştirildi.

© AFP 2019 / JEAN-FRANCOIS MONIER Traktör üretiminde yüzde 65.8 oranında düşüş

Fabrika kapasitesinin yıllık 7 bin traktöre çıkarılması için ek 17 milyon dolar yatırım planlandığını dile getiren İsmailov, parçaların yüzde 70’inin Belarus, yüzde 30’unun da Azerbaycan’dan getirileceğini de sözlerine ekledi.

Daha önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Belarus Başbakan Yardımcısı Igor lyaşenko, Kırıkkale’de ATÜB ile Belarus tarafından kurulan traktör fabrikasında incelemelerde bulunmuştu.

Bakan Pakdemirli, fabrika yatırım maliyetinin 10 milyon dolar safhalarda olduğunu ve yüzlerce kişinin çalışacağını söylemişti.