Son açıklanan işsizlik rakamlarına göre, Türkiye’de 15-19 yaş aralığındaki 1 milyon 57 bin genç ne eğitim görüyor ne de herhangi bir işte çalışıyor.

Resmi verilere göre 15-19 yaş aralığındaki 1 milyon 57 bin kişi ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Merkezi Yürütme Komitesi Üyesi Ali Taştan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik rakamlarındaki dikkat çekici ayrıntıyı şöyle açıkladı:

“İşsizlik ocak ayında yüzde 14.7 ile son 10 yılın en yüksek noktasına geldi. Gerçek işsizlik oranı ise yüzde 20.8'e kadar tırmandı. Gençler arasındaki (15-24 yaş arası) işsizlik oranı yüzde 26.7 ile rekor bir düzeye çıktı. Ne eğitimde ne de bir işte çalışan (15-24 yaş arası) gençlerin oranı ise yüzde 25.5 olarak hesaplandı.

15-24 yaş arasında 12 milyon 725 bin kişi bulunuyor. 15-19 yaş grubunda ise, 6 milyon 402 bin kişiden sadece 3 milyon 791 bini eğitimde görünüyor. 1 milyon 554 bini hem eğitimde hem istihdamda yer alıyor. Geri kalan 15-19 yaş aralığındaki 1 milyon 57 bin kişi ise ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor.”

Taştan, zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen neredeyse 5 gençten 1'inin liseye gitmediğini de belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretim çağına gelmiş tüm bireylerin eğitim öğretim kurumlarında kayıt altında olduğunu açıkladığını da hatırlattı.

Taştan, “Bu çocuklar kayıt altında ise liselerdeki okullaşma oranı neden yüzde 83.5, MEB bu çocukları neden bulamıyor?” diye sordu ve şunları söyledi:

“Nüfusta kaydı olan tüm yurttaşların eğitim yaş çağına geldiğinde otomatik olarak bir okula ön kaydı yapılıyor. Okul yaş çağına gelmiş tüm çocukların evlerine en yakın okula ön kaydı sistem tarafından yapılıyor. 12 yıllık eğitimin zorunlu olması nedeniyle okullaşma oranlarının yüzde yüze yakın olması gerekiyordu. Ancak 4+4+4 süreci ile ilk ve ortaokullarda okullaşma oranlarının ciddi oranda düştüğü görülüyor. Eğitim Öğretim yaş çağında olan tüm çocuklar kayıt altında ise liselerde olması gereken yaklaşık 1 milyon öğrenci nerede?”