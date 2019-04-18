Dolar 6 ayın en yükseğinde

Dolar/TL önceki gün 5.8290'ın üzerini test ettikten sonra dün 5.7100'a kadar geriledi. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı ve bugün yüzde 2'nin üzerinde yükselerek 5.85'i gördü. Bu 23 Ekim 2018'den beri en yüksek seviye oldu.
TL dün benzer para birimlerinden pozitif ayrışırken, BIST 100 endeksi yüzde 1.44 yükseldi. Tahvil bono piyasalarında 10 yıllık tahvil getirisi 124 baz puan gerilerken, CDS ve eurobond getirileri de düştü. Ancak bu hareket kısa süreli oldu ve bugün TL varlıklar sert satış baskısıyla karşılaştı.
Gün içinde 5.8501'i gören kur bugün saat 11:10'da 5.8350 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL yüzde 1.20 primle 6.5840'dan işlem gördü. Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi de yüzde 1.35 düşüşle 96.880 puanda.
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