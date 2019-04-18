CHP'li Gök'ten soru önergesi: İthal soğanlar pişmiyor

Mısır’dan ithal edilen soğanların pişmemesi ve üzerindeki siyah lekeler yurttaşların tepkisini çekiyor. CHP Milletvekili Levent Gök, halkın ithal patates ve soğanlara ilişkin şikâyetleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı’na soru önergesi sundu. Önergede 2018’de Suriye’den ithal edilen 4 bin ton patatesin gümrükte herhangi bir analize tabi tutulmadığını dile getiren Gök, “Mısır’dan ithal edilen kuru soğanın çürük çıkması ve pişmemesi sebebiyle yurttaşlarımızın şikâyetleri devam etmektedir” dedi.

'SOĞANLARIN ÇÜRÜK ÇIKMASININ SEBEPLERİ NELERDİR?'

Soru önergesinde Gök, “Suriye’den ithal edilen patateslere 509 bin 176 dolar ödenirken, aynı dönemde ithal edilen 70 bin dolar değerindeki soğanın da gerekli incelemeler yapılmadan iç piyasada satışa sunulduğu düşünülmektedir” diyerek Bakanlığa aşağıdaki soruları sordu:

- Patates ve soğan ithalatına ilişkin analiz mevzuatları geçtiğimiz yıl neden oluşturulmamıştır?

- 2019 yılında oluşturulan analiz mevzuatlarına rağmen Mısır’dan ithal edilen kuru soğanların çürük çıkmasının ve pişmemesinin sebepleri nelerdir?

- 2018 ve 2019 yıllarında gümrük analizlerinden geçememesi sebebiyle iade edilen patates ve soğanın üretim yerlerini, miktarlarını ve iade sebeplerini açıklar mısınız?

- 2018 ve 2019 yıllarında iç piyasada satılamayan ithal patates ve soğan miktarları ile bu ürünlerin piyasa değerlerini açıklar mısınız?