İş Bankası, Rus 'Mir' kartlarıyla işlemlere başladı 

Komlev, "Bugün kutlama günü. 'Mir' kartları Türkiye'de kullanılmaya başlandı. 6 bin 500 bankamatik ve 10 bin e-ticaret işyeriyle Türkiye'nin en büyük bankası olan İş Bankası, dün testleri tamamladı. 'Mir' kartları artık bu noktalarda kullanılıyor" dedi.

'SIRADA ZİRAAT BANKASI VAR'

Sırada Ziraat Bankası'nın olduğunu kaydeden Komlev, bu bankayla entegrasyon projesinin kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Komlev, MirPay uygulamasıyla sunulan temassız ödeme hizmeti hakkında da bilgi verdi.

'ANDROID TABANLI TEMASSIZ ÖDEME HİZMETİ SUNMAYA BAŞLADIK'

Google Pay ve Apple Pay ile işbirliği yapmak istediklerini ancak bu kuruluşların projeye soğuk bakması nedeniyle MirPay adını verdikleri kendi sistemlerini geliştirdiklerini anlatan Komlev, kartın Android sistemli her akıllı telefona yüklenebileceğini, halihazırda 14 bankayla bu sistemi uygulamaya koyduklarını vurguladı.

Komlev, MirPay'i tanıttıktan sonra Google Pay ve Apple Pay'in ilgi gösterdiğini ve entegrasyon görüşmelerinin yeniden başladığını sözlerine ekledi.

Rusya'da her dört vatandaştan biri 'Mir' kartı kullanıyor. Mart sonu itibarıyla basılan 'Mir' kartlarının sayısı 56 milyonu geçti. Bu sayı, Rus ödeme piyasasındaki emisyonun yüzde 17'sini oluşturuyor.