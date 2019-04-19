Uzmanlardan Ramazan uyarısı: Ani fiyat artışlarıyla karşılaştığınızda şikayet edin, sessiz kalmayın

Mayıs ayında bazı ürünlerde hasatın başlayacak olması Ramazan ayı öncesi gıda fiyatlarında gevşeme sağlaması bekleniyor. Ancak her Ramazan'da sahneye çıkan 'fırsatçıların' bu gevşemeyi vatandaşa yansıtmayabileceği, üstüne fiyatları daha da artırabileceği ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Sputnik Beyaz ete zam geldi

Milliyet gazetesinden Duygu Erdoğan'ın haberine göre, Ticaret Bakanlığı'nın geçen yıl gıdada fahiş fiyat artışlarıyla birlikte gündeme aldığı ve mobil kaynaklar üzerinden uyguladığı şikayet hatlarının Ramazan ayı boyunca daha sık kullanılacağı tahmin ediliyor.

AKILLI TELEFONLA ŞİKAYET

Bu dönemde oluşabilecek fiyat artışları da 81 ilden Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezine, Bakanlığa, CİMER'e iletilebilirken, ayrıca 'Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi' (HFA-Bildirim) mobil uygulaması üzerinden görselle birlikte de şikayet edilebiliyor. Bu uygulama tüm akıllı mobil cihazlara ücretsiz indirebiliyor.

Yapılan başvuruya dair süreç, tüketici tarafından mobil uygulama aracılığıyla takip edilebiliyor. İncelemeler sonucunda fahiş fiyat artışı tespit edilirse para cezası gibi pek çok yaptırım uygulanabiliyor.

'MARKALI ÜRÜNDEN VAZGEÇMEYİN'

Tüketicileri uyaran Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek, indirim mağazalarının ürünlerinin yüzde 70'inin özel ürünler olduğunu hatırlattı. Bu nedenle 'bilindik ürün' almanın önemine dikkat çeken Altunbilek, "Tüketici bu ürünleri daha ucuz görüp bunlara kayiyor ama sonrasında daha çok zarara uğruyor. Bir diğer sorun ise bizim ürünlerimizle aynı ürün ambalajını bile yapıyorlar. Mesela bizim sattığımız sıvı yağ 5 kilo iken, onlar aynı ambalajda 4.5 kilo satıyor. Markalı ürün bu dönemde de vazgeçilmez olmalı. Fiyatlar geçen yıllara oranla yüksek ancak artık piyasa kendini dengeliyor. Ramazan süresince de daha normal fiyatlar bekliyoruz" dedi.