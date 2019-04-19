Dost ülkelere 20 milyon TL hibe edilebilecek

Dost ve müttefik devletlere verilecek hibe sınırı 20 milyon lira olarak tespit edildi. İlgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Dost ve müttefik devletlerde bulunan kamu ve özel kuruluşlara; mal ve hizmet hibesi, mübadelesi veya yardımı olarak verilecek tutar limiti 20 milyon TL olarak belirlendi.

© Fotoğraf : DHA Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Reuters'ın aktardığına göre, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı ekinde yer alan listeye göre, anlaşma akdedilmeksizin protokolle verilebilecek mal ve hizmetler arasında yer alanlar şöyle:

Silah ve mühimmat, yiyecek ve içecek malzemeleri, akaryakıt, askeri giyim ve kuşam, sağlık cihazları, binek ve yük araçları, canlı hayvanlar, bilgisayar ve sarf malzemeleri, televizyon ve büro cihazları ve yedek parçalar.