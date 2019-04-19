Kasaplardan zamlara tepki: Fiyatların önünü alamıyoruz, sektör batınca kimsenin eline bir şey geçmez

Antalya Kasaplar Odası Başkanı Yardımcı, tavuk ve kırmızı et fiyatlarının artmasını eleştirdi.
"Et geçen sene de bu sene de 46 TL'ydi ancak 3-4 gündür fiyatların önünü alamıyoruz. Dana kıymayı esnafımız 50-52 TL arasında satıyor. Tavuk etinin fiyatı da 11 ile 12 TL arasında. Pahalı mı? Evet, pahalı."
Kırmızı ette ithal büyükbaşlarla fiyatların aşağı çekilebildiğini kaydeden Yardımcı, tavukta ise aynı şeyin tavukçuluk sektörünü bitireceğini söyledi. Tavukların yemlerine de ciddi zam geldiğini belirten Yardımcı, "Adamı kurtarmıyorsa girdi maliyetleri arttıysa ne yapsın? Mecbur artıracak. Sektör batınca kimsenin eline bir şey geçmez" dedi.
'KASABA SUCUĞU BİLE YASAKLADILAR'
Yardımcı, ulusal zincir marketlerde Et ve Süt Kurumu aracılığıyla yapılan et ve kıyma satışını da eleştirdi.
Devletin 29 TL'ye aldığı eti, zincir marketlere 22-23 TL'den verdiğini anlatan Yardımcı, "Kasap 29 TL'ye kestiği dananın etini nasıl 23 TL'ye verecek? Zincir marketler her şeyi satıyor. İlaç bile satıyorlar. Benim kasabımda sucuğu bile yasakladılar" dedi.
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