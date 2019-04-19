YUM-BİR: Yumurtanın besin değerinde herhangi bir farklılık bulunmaz

YUM-BİR Yönetim Kurulu üyesi Pala, organik, kafes ve gezen tavuk yumurtası ayrımının yanıltıcı olabileceğine dikkat çekti: "Çocuklarını hafta sonu doğaya çıkarmak yerine AVM'lere götürenler, onların gezen tavuk yumurtası sayesinde daha sağlıklı besleneceğini düşünüyor. Bu ciddi bir ironi. Yumurtanın besin değerinde herhangi bir farklılık bulunmaz."

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu üyesi Derya Pala, tüketicinin sağlıklı beslenme ve organik ürünlere olan merakının kötüye kullanıldığı eleştirisini getirdi. Organik yemlerle beslenen, kafeste yetişen ya da gezen olarak adlandırılan tavuklardan alınan yumurtaların birbirinden hiçbir farkı bulunmadığını söyleyen Pala, satın alırken yumurta üzerinde yazan işletme kodu ve üretim tarihine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:

‘BÖYLE BİR PAZARLAMA ANLAYIŞI CİDDİ PRİM YAPTI'

"Gezen tavuk yumurtası, kümeste ve kafeste olmayan tavuğa aittir. Nedense insanlar kendilerinin refah şartlarını tavuğun da refah şartları olarak düşünüyorlar ve doğada olan tavuğun yumurtasının daha sağlıklı olduğunu sanıyorlar. Bu yüzden böyle bir pazarlama anlayışı ciddi prim yaptı. En can sıkıcısı da hem tüketici açısından kandırılmak hem de bizler açısından haksız rekabete uğramak."

Kafeste üretilen yumurtaların da yanlış numaralandırılarak gezen tavuk yumurtası gibi satılabildiğini savunan Pala, şunları söyledi:

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"Protein değeri açısından ne organiğin ne gezen tavuk yumurtasının ne de kafeste yetişen tavuğun yumurtasının birbirinden hiçbir farkı yok. Besleyici değeri, proteini tamamen tavuğun yumurtayı yapmasıyla ilgili bir şey. En iyi yemi yiyen tavuk 24-25 saatte, kuru ekmeği yiyen tavuk ise 4-5 günde bir yumurtlar. Ama yumurtasının içeriğindeki vitamin, protein, enerji ve aminoasit değişmez. Dolayısıyla tüketici organik yumurta almak için 3 kat fazla para veriyorsa neye para verdiğinden emin olmalı. Tavuğun refah koşullarıyla insanın refah koşullarını karıştırmamak lazım. Çocuklarını hafta sonu doğaya çıkarmak yerine AVM'lere götürenler, onların gezen tavuk yumurtası sayesinde daha sağlıklı besleneceğini düşünüyor. Bu ciddi bir ironidir. Yumurtanın besin değerinde herhangi bir farklılık bulunmaz."

Yapay yumurta olmadığını dile getirip tüm tavukların son derece doğal ve sağlıklı yemlerle beslendiğini belirten Pala şunları söyledi:

"Tavukları beslediğimiz mısır, soya, ayçiçeği ve vitamin içeriğinde hiçbir değişiklik yok. Organik yumurtaları aldığımız tavuklar da organik soyayla beslenmiş oluyor."

YUMURTA ÜZERİNDEKİ İŞLETME KODU VE YETİŞTİRME MODELİNİN KODUNA DİKKAT

Yumurta gibi önemli bir protein kaynağını daha fazla tüketmek için en ucuz ve en tazesine ulaşmaya çalışmanın önemli olduğunu anlatan Pala, yumurta alırken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili şöyle konuştu:

© REUTERS / Francois Lenoir Türkiye'den Avrupa'ya 6 yıl sonra yumurta ihracatı "Yumurtanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenen kontrollü işletmelerden alındığına emin olunması gerekir. Yumurta üzerinde işletme kodu ve yetiştirme modelinin kodunun olması lazım. Yetiştirme modeli en başta TR'nin önünde yazılı bulunan ve 0'dan 3'e kadar değişen bir numaradır. 0 organik yumurta, 1 serbest dolaşan tavuk yumurtasıdır. 2 kümestedir ama kafeste değildir. 3 de hem kümeste hem kafeste üretilmiştir. Tüketici bunu gördüğü anda işletmenin Bakanlık tarafından denetlendiğini ve yediği yumurtanın sağlıklı olduğunu anlayabilir. Üzerinde numara yoksa bu bir soru işaretidir. Paketin üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazar.

TAZELİĞİ İÇİN TUZLU SU YÖNTEMİ

Eve geldiğimizde yumurtanın tazeliğinden emin olmak istiyorsak tuzlu suya koyabiliriz. Eğer yumurta dibine çöküyorsa ya da yatay duruyorsa tazedir. Yüzeye çıkıyorsa hava boşluğu artmıştır ve bayatlamaya başlamıştır. Tamamen yukarıdaysa bayattır. Kırdığınızda sarısı dağılıyorsa üretiminden 28 gün geçmiştir."

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Yumurtanın saklanma koşullarıyla ilgili bilgiler de veren Pala, soğuk zincirin kırılmaması gerektiğini dikkat çekti.

Pala, "Yumurtanın, üreticiden tüketicinin evine kadar, soğuk zincirin kırılıp kırılmadığından emin olamayacağımız için dolaba girmemesi önerilir ama satın alındıktan sonra tüketici dolaba koyarsa daha uzun süre taze saklamış olur" ifadelerini kullandı.