Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini yükseldi

TCMB Beklenti Anketi'nde yıl sonu için öngörülen dolar/TL 6.06'dan 6.20'ye yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 15.64 iken, bu anket döneminde yüzde 16.23'e çıktı.

Merkez Bankası Beklenti Anketi'nin nisan ayı sonuçları açıklandı. Bir önceki ankette 6.06 olan 2019 yıl sonu dolar/TL beklentisi, nisan dönemi anketinde 6.20 seviyesine çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 6.30 liradan 6.43 liraya yükseldi.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15.64 iken, bu anket döneminde yüzde 16.23'e yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15.24 iken, bu anket döneminde yüzde 15,38 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11.80 ve yüzde 12.06 olarak gerçekleşti.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ GERİLEDİ

© AFP 2019 / Atta Kenare Cari açık şubatta beklentinin altında gerçekleşti: 718 milyon dolar

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 21.4 milyar dolar iken, bu anket döneminde 17.6 milyar dolar geriledi.

2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 26.3 milyar dolar ve 24.2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ YÜZDE 0.6'YA İNDİ

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.2 iken, bu anket döneminde yüzde 0.6'ya geriledi. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3.2 ve yüzde 2.9 olarak gerçekleşti.