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05:03 21 Nisan 2019
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    Altın

    Altın almak için uygun zaman mı?

    © AFP 2019 / ANDREAS SOLARO
    Ekonomi
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    Dolar/TL'den bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 9.3 getiri sağladı. Gram fiyatı bu hafta gerilemiş olsa da, uzmanlar düşüşlerin sınırlı kalacağı görüşünde.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
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    Yükseliş trendine girdiği Aralık 2018'e 204.8 liradan başlayan gram altın, özellikle dolar kurundan bulduğu destekle 22 Mart'ta 246.7 lirayı gördü.

    İlerleyen süreçte bu seviyede tutunamayan ve kazançlarının bir kısmını geri veren gram altın, bu haftayı yüzde 0.5 azalışla 238.3 lira seviyesinden tamamladı.

    Gram altının bu süreçteki performansına bakıldığında, Aralık 2018'den bu yana yatırımcısına yüzde 16.4, yıl başından bu yana ise yüzde 9.3 değer kazandırdığı görüldü.

    Peki uzmanların gram altın fiyatına ilişkin öngörüleri neler? Altın yatırımcısı nasıl hareket etmeli, alım için uygun zaman mı?

    'GERİ ÇEKİLMELERİN SINIRLI KALMASI MUHTEMEL'

    Altın
    © AA /
    Dolarla birlikte altın fiyatları da düştü
    İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, dolar/TL'deki yükselişin gram altının yukarı yönlü hareketine neden olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Dolar/TL'de 5.80 lira bölgesini konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'ye yönelik risk algısının yüksek olduğu bu günlerde dolar kurunda geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekleyebiliriz. Bu konjonktürde gram altının da geri çekilmelerde sınırlı kalması muhtemel. Diğer yandan, ons altının 1.300 dolar seviyesinin altına doğru gevşemesi ve teknik olarak zayıf seyri, gram altının yukarı yönlü hareketini çok fazla hızlandıramıyor. Bu açıdan gram altın 240 TL'nin üzerine doğru hareketinde çok ısrarcı kalamıyor."

    Karadağ, ilerleyen günlerde Türkiye-ABD arasındaki gelişmeler, ABD-Çin görüşmeleri ve Çin'in ekonomik görünümünün yine piyasaların gündeminde olmaya devam edeceğini belirterek, gram altın için bu süreçte özellikle dolar kurunun yukarı yönde tepkisinde ne kadar ısrarcı olup olmayacağının izleneceğini bildirdi.

    'YENİ ALIMLAR İÇİN 235 TL ALTI UYGUN OLABİLİR'

    Altın
    © Flickr /
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    Teknik olarak, gram altın için kritik dirençlerin 240 TL ve 245 TL olduğunu ifade eden Karadağ şunları kaydetti:

    "Gram altın bu direnç noktalarına doğru ivmesinde zayıf kalırsa bir süre yükselişinde yorulabilir. Ancak geri çekilmelerde de ilk etapta 235 TL ve ardından 230 TL'nin önemli olduğunu düşünüyorum. Gram altın bu desteklerin altına gerilemediği sürece yukarı yönlü potansiyelini korumak isteyebilir. Yatırımcılar, portföylerinde gram altın stratejilerini korumaya devam edebilir. Portföylerinde gram altın ağırlığını kademeli bir şekilde artırmak isteyen yatırımcılar ise 235 TL'nin altına doğru hareketleri değerlendirebilirler. Daha sağlıklı alımlar içinse 230 TL'nin altına doğru seyirlerin uygun olduğunu düşünmekteyim."

    'YIL İÇİNDE 250 KIRILIRSA, 290 TL GÖRÜLEBİLİR'

    Altın / Kuyumcu
    © REUTERS / Umit Bektas
    Gram altın 2.5 ayın zirvesinde
    AA Finans Analisti İslam Memiş, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 9 getiri sağlayan gram altının, yükselişini sürdürmesini beklediğini söyledi.

    Memiş, özellikle 250 liranın, yükselişlerin devamı için önemli bir direnç seviyesi olduğunu belirterek, "ABD-Çin ticaret müzakereleri, küresel ekonomiye dair büyüme endişeleri ve Fed'in faiz kararı ve dolar kurundaki güçlü duruş altının gram fiyatını destekliyor" dedi.

    Altının gram fiyatındaki geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını ifade eden Memiş, 240 liranın altına sarkmalarda yatırımcısına alım fırsatı sunduğunu bildirdi.

    Memiş, 233-242 lira aralığında dalgalanan altının gram fiyatında kademeli olarak 245-247 ve 250 lira seviyelerini takip edileceği, bu yıl içerisinde 250 liranın kırılması durumunda ise 270 lira ve devamında 290 liranın görülebileceğini söyledi.

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    Etiketler:
    dolar, yatırım, Altın, AA, İslam Memiş, Eda Karadağ
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