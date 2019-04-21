Rusların mayıs tatillerinde ilk tercihleri, kendi ülkelerinden sonra Türkiye

Rusya vatandaşlarının mayıstaki bahar tatili için birinci sıradaki seyahat tercihleri, kendi ülkeleri ve Türkiye oldu. Bunun hem tur şirketleriyle hem de kendi başına seyahat eden Ruslar için geçerli olduğu belirtildi.

Rus seyahat şirketi Biblio Globus’un yetkilileri, Rusya’da bu yıl mayıstaki bahar tatilleri için tur satışlarının genel olarak yüzde 20-25 oranında arttığını söyledi.

Rusya merkezli seyahat şirketleri Coral Travel ve İnturist’in verilerine göreyse mayıstaki bahar tatilleri için en çok Türkiye’ye tur satışı yapıldı.

İnturist şirketinin satış yetkilileri, Türkiye’de tur sattıkları bölgelerin başında Antalya, Dalaman, Marmaris ve İstanbul’un yer aldığını belirtti. Biblio Globus şirketinin yöneticileri ise Türkiye’nin bir hayli popüler bir seçenek olmasına rağmen tur satışlarının başında Rusya’nın yer aldığını söyledi. Tur şiketinin verilerine göre, Soçi ve Kırım, Rusya’daki turistlerin birinci seyahat tercihleri.

Tur şirketlerinden bağımsız bir şekilde seyahat eden Rusların bahar tatilleri için seçtikleri yerler arasında ise Türkiye, Gürcistan, İtalya, Almanya, İspanya’nın yer aldığı belirtiliyor.

Rusya’da bu sene bahar tatilleri 1-5 Mayıs ve 9-12 Mayıs'ta olacak.