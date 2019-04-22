Tüketici güveni nisanda yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 6.9 artışla 63.5 değerini aldı ve 10 yılın en düşük seviyelerinden uzaklaşmaya devam etti.
Endeksin alt detaylarına bakıldığında; hanenin maddi durum beklentisi nisan ayında yüzde 5.1 genel ekonomik durum beklentisi yüzde 4.8 arttı.
İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ
İşsiz sayısı beklentisi yüzde 7.8 artarken tasarruf etme ihtimali ise yüzde 18.3 artış gösterdi.
Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.
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