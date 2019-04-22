Tüketici güveni nisanda yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi marta göre yüzde 6.9 artışla nisanda 63.5 seviyesine yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 6.9 artışla 63.5 değerini aldı ve 10 yılın en düşük seviyelerinden uzaklaşmaya devam etti.

© REUTERS / Umit Bektas Tüketici güven endeksi yüzde 2.9 artışla 59.4 oldu

Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan endeks 2018 Ekim ayında 10 yılın en düşük seviyesi olan 57.6'sini görmüştü. Endeks şubat ayında 57.8 martta 59.4 seviyesindeydi.

Endeksin alt detaylarına bakıldığında; hanenin maddi durum beklentisi nisan ayında yüzde 5.1 genel ekonomik durum beklentisi yüzde 4.8 arttı.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ

İşsiz sayısı beklentisi yüzde 7.8 artarken tasarruf etme ihtimali ise yüzde 18.3 artış gösterdi.

Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.