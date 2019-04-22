Hazine, kamu bankaları için 3.7 milyar euro tutarında DİBS ihraç edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için 3.3 milyar euro, katılım bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için de 400 milyon euro tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirilecek.
Buna göre, 10 Nisan'da açıklanan 'Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019' kapsamında kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar tamamlandı.
5 YIL VADELİ, YILLIK YÜZDE 4.61 FAİZLİ KUPONSUZ İHRAÇ
Bu süreçte Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonu doğrultusunda 10 Nisan 2017'de kurulan TVF Piyasa İstikrar ve Denge Fonu aracı rolü üstlenecek. Söz konusu DİBS'ler Piyasa İstikrar ve Denge Fonu'na (PİDF) ihraç edilecek. PİDF, Bakanlık tarafından ihraç edilen ikrazen özel tertip DİBS'leri kamu bankalarına satarak nakit kaynak oluşturacak, sonrasında söz konusu nakit kaynağı kamu bankaları tarafından ihraç edilecek sermaye benzeri tahvillerin satın alınması veya sermaye benzeri kredi kullandırılması amacıyla kullanacak.
İHRAÇ EDİLECEK DİBS'LERİN BANKA BAZINDA DAĞILIMI
İhraç edilecek DİBS'lerin banka bazında dağılımı şöyle:
• Ziraat Bankası - 1.4 milyar euro
• HalkBank - 900 milyon euro
• VakıfBank - 700 milyon euro
• Eximbank - 150 milyon euro
• Kalkınma Bankası - 150 milyon euro
• Ziraat Katılım - 100 milyon euro
• Vakıf Katılım - 100 milyon euro
• Emlak Katılım - 200 milyon euro
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