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    Euro - TL

    Hazine, kamu bankaları için 3.7 milyar euro tutarında DİBS ihraç edecek

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Ekonomi
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere toplam 3.7 milyar euro (24.3 milyar lira) tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç edeceğini açıkladı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için 3.3 milyar euro, katılım bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için de 400 milyon euro tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirilecek.

    Berat Albayrak
    © AA /
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    Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 3'üne kadar ikrazen özel tertip DİBS ihraç edilebileceği, ihraç edilecek ikrazen özel tertip DİBS'lerin kamu sermayeli bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki dağılımını, senetlerin vadesini, faiz ve diğer şartlarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğunun hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

    Buna göre, 10 Nisan'da açıklanan 'Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019' kapsamında kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar tamamlandı.

    5 YIL VADELİ, YILLIK YÜZDE 4.61 FAİZLİ KUPONSUZ İHRAÇ

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    Bu çerçevede, kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere 24 Nisan 2019 valör tarihli olmak üzere net 3.3 milyar euro tutarında, 5 yıl vadeli, yıllık yüzde 4.61 faizli, kuponsuz DİBS ihraç edilecek. Kamu sermayeli katılım bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere de nominal 400 milyon euro tutarında 5 yıl vadeli, faiz ödemesiz DİBS ihracı gerçekleştirilecek. 

    Bu süreçte Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonu doğrultusunda 10 Nisan 2017'de kurulan TVF Piyasa İstikrar ve Denge Fonu aracı rolü üstlenecek. Söz konusu DİBS'ler Piyasa İstikrar ve Denge Fonu'na (PİDF) ihraç edilecek. PİDF, Bakanlık tarafından ihraç edilen ikrazen özel tertip DİBS'leri kamu bankalarına satarak nakit kaynak oluşturacak, sonrasında söz konusu nakit kaynağı kamu bankaları tarafından ihraç edilecek sermaye benzeri tahvillerin satın alınması veya sermaye benzeri kredi kullandırılması amacıyla kullanacak. 

    İHRAÇ EDİLECEK DİBS'LERİN BANKA BAZINDA DAĞILIMI

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Albayrak yeni reform paketini açıkladı: BES yeniden yapılandırılacak, ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak
    İkrazen ihraç edilecek DİBS'lerin karşılığında Hazine alacağı oluşacak, bu çerçevede ilgili kanun uyarınca Piyasa İstikrar ve Denge Fonu ile Bakanlık arasında ikraz sözleşmesi düzenlenecek.

    İhraç edilecek DİBS'lerin banka bazında dağılımı şöyle:

    • Ziraat Bankası  - 1.4 milyar euro

    • HalkBank  - 900 milyon euro

    • VakıfBank  - 700 milyon euro

    • Eximbank  - 150 milyon euro

    • Kalkınma Bankası  - 150 milyon euro

    • Ziraat Katılım - 100 milyon euro

    • Vakıf Katılım - 100 milyon euro

    • Emlak Katılım - 200 milyon euro

    Etiketler:
    Türkiye Emlak Katılım Bankası, Eximbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Türkiye, Hazine ve Maliye Bakanlığı, DİBS
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