Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 162.4 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stokunun 1 trilyon 162.4 milyar lira olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

© REUTERS / Dado Ruvic Hazine, kamu bankaları için 3.7 milyar euro tutarında DİBS ihraç edecek

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku mart ayı sonunda 1 trilyon 162 milyar 437 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 592.8 milyar lira tutarındaki kısmı TL cinsi, 569.7 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla 1.162,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Borç stokunun 592.8 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 569.7 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.

Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir."