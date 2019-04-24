Güngör: Albayrak'la fotoğraf çektirmek için sıraya giren bankalar, kredi vermeye gelince çil yavrusu gibi dağılıyor

Sabah yazarı Dilek Güngör, bazı bankalar için "Duyduğuma göre, kredi çekmek isteyen esnafa, KOBİ'ye 'limitimiz doldu, şu evrakınız yok, teminatınız eksik' gibi bahaneler üretiyorlarmış" dedi.

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Albayrak yeni reform paketini açıkladı: BES yeniden yapılandırılacak, ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak

Dilek Güngör, Sabah'ta " Fotoğrafta varlar piyasada yoklar " başlığıyla yayımlanan yazısına "Son dönemde bazı bankalara bakıyorum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar ya da bir programa icabet etmek gerektiğinde ön sıraya geçmeye bayılıyorlar. Yanına gidip sohbet etsen 'vatan, millet, Sakarya' diyerek göz boyamaya çalışıyorlar" ifadesiyle başladı.

Güngör şöyle devam etti:

"İş kredi vermeye geldiğinde ise çil yavrusu gibi dağılıyorlar.

Bazılarınız hemen saldırıya geçip ‘Yahu sen değil miydin? Kredi muslukları açıldı’ diye yazan diyebilirsiniz. Evet yazdım… Malum, geçen yıl ağustostaki kur saldırısının ardından kamular dışındaki bankacılık sektörü kredide frene basmıştı. Fakat yılbaşından sonra tablo değişmeye başlamıştı.

Özel bankalarda da bir kıpırdanma yaşanmış, musluklar açılmıştı. Gördüğüm kadarıyla, 31 Mart seçimlerinden sonra bazılarına yine bir haller olmuş! Ellerini taşın altına koyuyor 'muş' (!) gibi yapıp kırk dereden su getiriyorlar.

O kadar çok şikâyet geliyor ki… Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın KOBİ'lere can suyu olması için Türkiye Bankalar Birliği üzerinden devreye aldığı pek çok pakette yer almak için birbiriyle yarışan bazı özel bankalar, müşteriler kapısına gittiğinde aynı istekli tavrı göstermiyormuş!

Duyduğuma göre, kredi çekmek isteyen esnafa, KOBİ'ye 'limitimiz doldu, şu evrakınız yok, teminatınız eksik' gibi bahaneler üretiyorlarmış.BDDK verilerini incelediğinizde de özel bankaların bu tavrı kabak gibi ortaya çıkıyor. Seçimden bu yana özel bankalarda ticari kredi neredeyse yok gibi…

Öyle ki, TL ticari kredilerde 6 milyar TL azalma yaşandı…

Toplam kredi hacmine bakıldığında da kamu bankaları ile özeller arasındaki büyüme hızı makasının açıldığını görebiliyorsunuz. Zira, 31 Mart seçimlerinden sonra kamu bankalarında büyüme sürerken, özel bankalarda yavaşlama var.

Misal, 29 Mart ile 12 Nisan haftası arasındaki sürece bakın. Seçim haftasından 12 Nisan'a kadar geçen sürede bankacılık sektöründeki toplam krediler 17 milyar TL arttı.

Bu artışın tamamını kim mi sağladı?

Kamu bankaları sağladı. Yerli özel bankalarda kredi artışı sadece 1.1 milyar TL'de kaldı. Yabancılarda ise 500 milyon TL azalma var.

Açıkçası, özel bankaların yılbaşından sonra açmaya başladıkları muslukları neden tekrar kısmaya çalıştıklarını merak ediyorum.

O bankaların başındaki genel müdürlere tek bir sorum var:

‘Hayırdır beyler!"