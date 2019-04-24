TMSF, Adularya Enerji'yi satışa çıkardı

Bünyesinde 31 adet arsa ve maden sahası, 23 Haziran 2055 yılına kadar tesis edilmiş üst kullanım izni ile maden ruhsatları bulunan Adularya Enerji, TMSF tarafından satışa sunuldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) daha önce de satışa sunulan Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 1.1 milyar TL muhammen bedel üzerinden yeniden satışa çıkardı.

© AA / Serdar Alakuş TMSF: Şimdilik satış düşüncemiz yok

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, 10 Temmuz'da yapılacak ihaleye 9 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.

Reuters'ın aktardığına göre, ihaleye AŞ ya da limited şirket olarak kurulmuş bulunan tüzel kişiler katılabilecek.

Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü bünyesinde; Yunus Emre Termik Elektrik Santrali başta olmak üzere toplam 31 adet arsa ve maden sahası, 23 Haziran 2055 yılına kadar tesis edilmiş bulunan üst kullanım izni ile maden ruhsatları bulunuyor.

Şirket daha önce 1.4 milyar TL muhammen bedel üzerinden satışa sunulmuştu.