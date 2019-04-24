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11:58 24 Nisan 2019
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    Berat Albayrak

    Albayrak: Konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz

    © AA /
    Ekonomi
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konkordato başvurularının yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3'te 2 azaldığını, konkordatoları gündemden çıkaracaklarını açıkladı.

    Kur dalgalanmasının etkisiyle firmaların zor durumdan çıkmak için başvurduğu konkordatoda ibrenin tersine döndüğü belirtildi.

    Konkordato
    © Fotoğraf : Twitter
    Konkordatoda üç mahkemeden üç ayrı karar
    Ekim ayından itibaren başlayan konkordato ilanlarında çıkış başladı. Yılın ilk 3 ayında 787 firma ve  8 milyar liralık kredi paketi konkordatodan çıktı. 

    Geçen yılın ekim ayında 457, kasım ayında 483, aralık ayında da 326 konkordato başvurusu yapılmıştı. Bu yılın ocak ayından itibaren ise müracaatlarda gerileme yaşandı. Ocak ayında 167 firma konkordato başvurusu yaparken şubatta 165, martta ise 97 başvuru gerçekleşti. Bu sayı 12 Nisan 2019 tarihi itibariyle de 40 oldu.

    Bu yılın ilk 3 ayındaki yeni konkordato müracaatları, 2018 yılının son 3 ayındaki müracaat sayısının üçte birine indi.

    '787 FİRMA KONKORDATODAN ÇIKTI'

    Berat Albayrak
    © AA / İsa Terli
    Albayrak: Konkordato azaldı, krediler büyüdü
    Ekonomideki dengelenme sürecine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, şu ifadelere yer verdi:

    "Dengelenme sürecinin etkisi ve bankalarımızın aldığı sorumluluk ile konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz. Başvurular bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3’te 2 oranında düştü. 8 milyar liralık kredi ve 787 firma konkordatodan çıktı."

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    Etiketler:
    Ekonomi, Konkordato, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak
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