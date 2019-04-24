Kayıt
13:28 24 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İnternet, alışiveriş, e-ticaret

    Türkiye'de online alışverişe ne kadar para harcandığı belli oldu

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Türkiye’nin artan dolar kuru ve yükselen enflasyonla mücadele ettiği 2018’de e-ticaret pazarı yüzde 42’lik bir büyümeye imza attı. Geçen yıl online alışverişe 59.9 milyar TL harcanırken, en hızlı büyüyen alan ise uçak biletlerinin sırtladığı tatil ve seyahat oldu.

    Habertürk'te yer alan habere göre Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD),Türkiye’nin e-ticaret pazarına ilişkin son rakamları açıkladı. Derneğin yayınladığı yıllık “Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü” raporuna göre, Türkiye’de e-ticaret sektörü 2018 yılında, yüzde 42 büyüme ile 59.9 milyar liralık hacme ulaştı.

    Alibaba kurucusu Jack Ma
    © AFP 2019 / FABRICE COFFRINI
    Alibaba kurucusu Ma: Ticaret savaşı bu dünyadaki en aptalca şey, kimse serbest ticareti durduramaz
    Pazar, döviz kurlarındaki yükselişle birlikte perakende fiyatlar ve dolayısıyla enflasyondaki artışın damga vurduğu 2018’de dolar bazında da yüzde 7’lik bir büyümeyle 12.4 milyar dolara çıktı.

    TÜBİSAD tarafından Deloitte Türkiye ile birlikte hazırlanan rapora göre 2018’de e-ticaret pazarında en hızlı büyüyen kategori yüzde 54’lük artışla 22.9 milyar TL’lik hacme ulaşan ve uçak bileti satışlarının sürüklediği “tatil-seyahat” oldu.

    KUR YÜKSELDİ, TATİL SEYAHAT BÜYÜDÜ

    Rapordan öne çıkan şöyle:

    - Tüketici ürünlerinde görülen fiyat artışı ve kur etkisiyle bu yıl sepet büyüklükleri geçmiş yıllara göre daha fazla arttı.

    - Türkiye’ye artan yabancı turist trafiği, havayolu ve konaklama şirketlerinin online trafik rakamlarını pozitif etkiledi. Trafiğe ek olarak, yükselen kur etkisiyle  tatil seyahat kategorisi hızlı büyüdü.

    - Dayanıklı tüketim ürünlerinde yaşanan talep düşmesine  paralel olarak elektronik kategorisi geçmişe göre daha düşük performans gösterdi.

    Online satış şirketi Amazon
    © AFP 2019 / EMMANUEL DUNAND
    Amazon tekrar zirvede: E-ticaret devinin değeri 797 milyar dolar
    - Türkiye’de geçtiğimiz yıl toplam perakende sektörü düşük bir büyüme performansı sergilerken; sektör içerisinde e-ticaret kanalının hızlı büyümesi nedeniyle e-ticaretin payı hızlı bir şekilde artıp yüzde 53 seviyesine geldi.

    - Tatil-seyahat dışındaki diğer alt kategorilere bakıldığında yıllık bazda “Sadece online perakende” yüzde 41 büyümeyle 20.8 milyar TL’ye, “Çok kanallı online perakende” yüzde 30 büyümeyle 10.7 milyar TL’ye ve “Online bahis” yüzde 26’lık büyümeyle 5.5 milyar TL’ye ulaştı.

    HARCAMALARIN 20’DE BİRİ ‘ONLINE’DAN

    - Çok kanallı online perakende kategorisinde ise en yüksek büyüme yüzde 52 artışla 2.6 milyar TL’lik hacme ulaşan “giyim ve ayakkabı”dan geldi.

    - Türkiye’de 2018’de e-ticaretin toplam perakende içindeki payı yüzde 4.1’den yüzde 5.3’e çıktı (diğer bir ifadeyle Türkiye’de geçen yıl yapılan perakende harcamaların yaklaşık 20’de biri online kanallardan geçti). Ancak bu oran geçen yıl gelişmekte olan ülkelerde yüzde 5.9’a, gelişmiş ülkelerde ise ortalama yüzde 11.1’e ulaştı.

    - Toplam perakende pazarında online işlemlerin oranı Çin’de ise yüzde 23.7’ye yükseldi. Diğer bir deyişle Çin’de geçen yıl perakende alışverişlerin dörtte biri online kanallardan yapıldı.

    ‘HALA ORTALAMANIN ALTINDAYIZ’

    Alibaba’nın kurucusu ve sahibi Jack Ma
    © REUTERS / Ruben Sprich
    Alibaba kurucusu Jack Ma: Nakitsiz bir toplum istiyorum
    TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı  Kübra Erman Karaca, e-ticaret sektörünün Türkiye ekonomisi için zorlu geçen bir yılda hızlı büyümesini sürdürdüğüne dikkat çekerken; Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın ise 2018’de büyük alışveriş sitelerinin yüksek performansına değinerek, “Geçtiğimiz 5 yılda ilk 10 sitenin  pazar payı yüzde 40 seviyesinden yüzde 53’e yükseldi” dedi.

    Raporun sonuçlarını değerlendiren TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş ise “Türkiye’de son 5 yıla baktığımızda, 2014 - 2018 yılları arasında e-ticaret sektörünün ortalama yıllık büyüme hızı ise yüzde 33 oldu. Sektörümüzden gelen olumlu verilere karşılık e-ticaretin toplam perakende pazarına oranı ise yüzde 5.3 ile gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının altında kalıyor. Teknolojik yeniliklerle son derece dinamik olan e-ticaret sektörünün, ülkemizde mobil internetin ve mobil uygulamaların gelişimiyle, ilerleyen yıllarda daha yüksek paylar alacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

    Burak Ertaş, Türkiye e-ticaret pazarında 2019 yılında ise TL bazında yüzde 40 ile yüzde 50 arasında bir büyüme beklediklerinin altını çizdi.

    Etiketler:
    ekonomi, e-ticaret, TL, dolar, para, Alışveriş, internet
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Soyer, 23 Nisan kutlamalarına bisikletle gitti
    Karikatür
    Rusya: Suriye’de yenildikten sonra bazı IŞİD üyeleri Güney Afrika’ya gitti
    İnfografik
    Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet