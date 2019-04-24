Türkiye'de online alışverişe ne kadar para harcandığı belli oldu

Türkiye’nin artan dolar kuru ve yükselen enflasyonla mücadele ettiği 2018’de e-ticaret pazarı yüzde 42’lik bir büyümeye imza attı. Geçen yıl online alışverişe 59.9 milyar TL harcanırken, en hızlı büyüyen alan ise uçak biletlerinin sırtladığı tatil ve seyahat oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD),Türkiye’nin e-ticaret pazarına ilişkin son rakamları açıkladı. Derneğin yayınladığı yıllık “Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü” raporuna göre, Türkiye’de e-ticaret sektörü 2018 yılında, yüzde 42 büyüme ile 59.9 milyar liralık hacme ulaştı.

© AFP 2019 / FABRICE COFFRINI Alibaba kurucusu Ma: Ticaret savaşı bu dünyadaki en aptalca şey, kimse serbest ticareti durduramaz

Pazar, döviz kurlarındaki yükselişle birlikte perakende fiyatlar ve dolayısıyla enflasyondaki artışın damga vurduğu 2018’de dolar bazında da yüzde 7’lik bir büyümeyle 12.4 milyar dolara çıktı.

TÜBİSAD tarafından Deloitte Türkiye ile birlikte hazırlanan rapora göre 2018’de e-ticaret pazarında en hızlı büyüyen kategori yüzde 54’lük artışla 22.9 milyar TL’lik hacme ulaşan ve uçak bileti satışlarının sürüklediği “tatil-seyahat” oldu.

KUR YÜKSELDİ, TATİL SEYAHAT BÜYÜDÜ

Rapordan öne çıkan şöyle:

- Tüketici ürünlerinde görülen fiyat artışı ve kur etkisiyle bu yıl sepet büyüklükleri geçmiş yıllara göre daha fazla arttı.

- Türkiye’ye artan yabancı turist trafiği, havayolu ve konaklama şirketlerinin online trafik rakamlarını pozitif etkiledi. Trafiğe ek olarak, yükselen kur etkisiyle tatil seyahat kategorisi hızlı büyüdü.

- Dayanıklı tüketim ürünlerinde yaşanan talep düşmesine paralel olarak elektronik kategorisi geçmişe göre daha düşük performans gösterdi.

© AFP 2019 / EMMANUEL DUNAND Amazon tekrar zirvede: E-ticaret devinin değeri 797 milyar dolar

- Türkiye’de geçtiğimiz yıl toplam perakende sektörü düşük bir büyüme performansı sergilerken; sektör içerisinde e-ticaret kanalının hızlı büyümesi nedeniyle e-ticaretin payı hızlı bir şekilde artıp yüzde 53 seviyesine geldi.

- Tatil-seyahat dışındaki diğer alt kategorilere bakıldığında yıllık bazda “Sadece online perakende” yüzde 41 büyümeyle 20.8 milyar TL’ye, “Çok kanallı online perakende” yüzde 30 büyümeyle 10.7 milyar TL’ye ve “Online bahis” yüzde 26’lık büyümeyle 5.5 milyar TL’ye ulaştı.

HARCAMALARIN 20’DE BİRİ ‘ONLINE’DAN

- Çok kanallı online perakende kategorisinde ise en yüksek büyüme yüzde 52 artışla 2.6 milyar TL’lik hacme ulaşan “giyim ve ayakkabı”dan geldi.

- Türkiye’de 2018’de e-ticaretin toplam perakende içindeki payı yüzde 4.1’den yüzde 5.3’e çıktı (diğer bir ifadeyle Türkiye’de geçen yıl yapılan perakende harcamaların yaklaşık 20’de biri online kanallardan geçti). Ancak bu oran geçen yıl gelişmekte olan ülkelerde yüzde 5.9’a, gelişmiş ülkelerde ise ortalama yüzde 11.1’e ulaştı.

- Toplam perakende pazarında online işlemlerin oranı Çin’de ise yüzde 23.7’ye yükseldi. Diğer bir deyişle Çin’de geçen yıl perakende alışverişlerin dörtte biri online kanallardan yapıldı.

‘HALA ORTALAMANIN ALTINDAYIZ’

© REUTERS / Ruben Sprich Alibaba kurucusu Jack Ma: Nakitsiz bir toplum istiyorum

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, e-ticaret sektörünün Türkiye ekonomisi için zorlu geçen bir yılda hızlı büyümesini sürdürdüğüne dikkat çekerken; Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın ise 2018’de büyük alışveriş sitelerinin yüksek performansına değinerek, “Geçtiğimiz 5 yılda ilk 10 sitenin pazar payı yüzde 40 seviyesinden yüzde 53’e yükseldi” dedi.

Raporun sonuçlarını değerlendiren TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş ise “Türkiye’de son 5 yıla baktığımızda, 2014 - 2018 yılları arasında e-ticaret sektörünün ortalama yıllık büyüme hızı ise yüzde 33 oldu. Sektörümüzden gelen olumlu verilere karşılık e-ticaretin toplam perakende pazarına oranı ise yüzde 5.3 ile gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının altında kalıyor. Teknolojik yeniliklerle son derece dinamik olan e-ticaret sektörünün, ülkemizde mobil internetin ve mobil uygulamaların gelişimiyle, ilerleyen yıllarda daha yüksek paylar alacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Burak Ertaş, Türkiye e-ticaret pazarında 2019 yılında ise TL bazında yüzde 40 ile yüzde 50 arasında bir büyüme beklediklerinin altını çizdi.