Son 6 ayın zirvesi: Dolar/TL 5.88'i aştı

Sabah saatlerinde 5.87'yi test ederek son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşan Dolar/TL kuru 5.88'i aştı.

ABD ile ilişkilere yönelik kaygılar, seçim belirsizliği, petrol fiyatlarındaki artış ve Merkez Bankası rezervlerindeki azalış nedeniyle bir süredir satış baskısı altında kalan TL'de kötü gidiş doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle hızlandı.

© REUTERS / Dolarda petrol hareketliliği

Geçen perşembe gününden bu yana 5.85 üstünü test eden dolar/TL, dolar endeksinin 22 ayın zirvelerine yükselmesinin etkisiyle gün içinde 5.8833'e kadar tırmandı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre dolar, ABD ekonomisinin ivme kaybettiği endişelerini azaltan ekonomik verilerin ardından başlıca para birimleri karşısında dün 97.777 ile 22 ayın zirvesine yükseldikten sonra bugün 97.689'da.

TL üzerinde bir başka baskı unsuru olan Brent petrol fiyatı da, İran muafiyetlerinin kaldırılması sonrası arz endişelerini gidermeye yönelik açıklamalara rağmen 74.38 dolarda.