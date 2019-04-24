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19:38 24 Nisan 2019
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    Goldman Sachs

    'Goldman Sachs, Türk bankalarındaki yapılandırılan kredileri almak istiyor'

    © REUTERS / David Gray/File Photo
    Ekonomi
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    ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın, Türkiye'de yapılandırılan büyük kurumsal kredileri almak için bankalar ve şirketlerle görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

    Reuters'a bilgi veren kaynaklara göre, Goldman Sachs son dönemde bankalar üzerinde yük oluşturan yapılandırılmış büyük hacimli kurumsal kredileri avantajlı koşullarla devralmak için ilgili taraflarla yoğun görüşmeler yürütüyor.

    Kaynaklar, yeniden yapılandırılan kredilerin boyutunu belirtmezken, Goldman'ın 2 milyar ila 6 milyar dolar arasında olan kredilerle ilgilendiğini söyledi.

    Kaynaklar, 'durgun ekonomiden ve zayıf bir liradan kurtulmak için çabalayan Türk bankalarının, stres altındaki bilançolarını güçlendirmek ve likiditeye erişmek için kredi satmakla ilgilenebileceklerini' söyledi.

    Reuters'ın görüştüğü Türkiye'deki Goldman Sachs yetkilisi, konu ile ilgili yorum yapmayacaklarını bildirdi.

    'HAIR CUT' YARATACAK KREDİLERE BAKIYORLAR'

    Konuya yakın başka bir kaynak, Goldman Sachs'ın yapılandırılan büyük kredilerle ilgilendiğini belirterek, "Bunlar Doğuş Holding, Yıldız Holding, Bereket Enerji gibi krediler olabilir. Karışık durumlarla çok ilgilenmiyorlar. Nispeten bankanın bir indirim (hair cut) yaratacağı iyi kredilerle ilgileniyorlar" dedi.

    Aynı kaynak, Goldman Sachs'ın Astaldi'nin çıkmaya çalıştığı üçüncü köprünün kredileri gibi kredilere de baktığını belirtti. Kaynaklar, bankaların da bilançolarını rahatlatmak ya da likidite sağlamak amaçlı bu kredilerin satışına sıcak bakabileceklerini ifade ediyor.

    Türk bankacılık sektörünün toplam kredileri 2,5 trilyon liraya ulaşırken, şu ana kadar 100 milyar liranın üzerinde kredi yeniden yapılandırıldı. Bankaların takipteki kredi rasyosu yüzde 4,2'ye ulaşırken, yıl sonunda yüzde 6'ya kadar çıkabileceği de bekleniyor.

    REFRORM PROGRAMI'NDA ÖNCELİKLİ

    Yeniden yapılandırmaya giden şirketler arasında en çok ses getirenler ise geçen sene bankalarla 5,5 milyar dolarlık kredisini yeniden yapılandıran Yıldız Holding ve 2 milyar Euro'nun üzerinde kredisini yapılandıran Doğuş Holding ile ana ortak Ojer Telekomünikasyon'un borçlarını ödemediği, Türk Telekom'la ilgili 4,75 milyar dolarlık OTAŞ kredisi olmuştu.

    Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) da Nisan ayında, Türkiye'nin bankacılık sektöründe geri dönmeyen kredilerdeki artışın önüne geçmesi için, talep olması halinde yardım edebileceğini belirtirken, Mart başında Reuters'a bilgi veren kaynaklar da Japon Orix ve Amerikalı Bain Capital'in Türk bankalarındaki sorunlu kredilerden almak için danışmanlarla görüşmeler yürüttüğünü söylemişti.

    Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da 10 Nisan'da açıkladığı 2019 yılı reform programında önceliği kamu bankalarının sermayelendirilmesine ve geri dönmeyen kredi oranı yüksek olan enerji ile inşaat kredilerinin bilanço dışına taşınarak bankaların rahatlatılmasına vermişti.

    Etiketler:
    Kredi, banka, Türkiye, Goldman Sachs
    Topluluk kurallarıTartışma
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