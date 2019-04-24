Albayrak: Dengelenme sürecinin pozitif yansımaları devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dengelenme sürecinin sanayide ve reel kesim güvenindeki pozitif yansımaları devam ediyor'' açıklamasını yaptı.

© AP Photo / Burhan Özbilici Son 6 ayın zirvesi: Dolar/TL 5.88'i aştı

Dengelenme sürecinin sanayide ve reel kesim güvenindeki pozitif yansımaları devam ediyor. Sanayi üretiminde, imalat sanayi kapasite kullanım oranlarında ve reel kesim güveninde, özellikle yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirdikçe çok daha hızlı yükseliş yakalayacağız. pic.twitter.com/QhNlizVdfh — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 24 Nisan 2019

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Sanayi üretiminde, imalat sanayi kapasite kullanım oranlarında yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirdikçe çok daha hızlı yükseliş yakalayacağız” dedi.Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Bakan Albayrak, “Dengelenme sürecinin sanayide ve reel kesim güvenindeki pozitif yansımaları devam ediyor. Sanayi üretiminde, imalat sanayi kapasite kullanım oranlarında ve reel kesim güveninde, özellikle yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirdikçe çok daha hızlı yükseliş yakalayacağız” ifadesini kullandı.