Kayıt
08:32 26 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İETT / Eminönü

    İETT 2018'de 80 milyon TL zarar etti

    © REUTERS / Osman Orsal
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 14

    İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış'ın verdiği bilgilere göre, İETT 2018 yılını 80 milyon 299 bin 388 lira zararla kapattı. Rapor, dün 286 oyla İBB Meclisi’nde kabul edildi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dün İETT'nin 2018 faaliyet raporu görüşüldü. İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, mecliste yaptığı konuşmada, işletme olarak İstanbul halkında 148 yıldır kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi.

    Ekrem İmamoğlu, koltuğunu ortaokul öğrencisine devretti, 23 Nisan
    © Fotoğraf : Twitter
    İBB Başkanı İmamoğlu, koltuğunu ortaokul öğrencisine devretti
    İstanbullulara 206 kadın, 5 bin 85 erkek çalışan olmak üzere toplamda 5 bin 291 personelle 7 gün 24 saat hizmet sunulduğunu anlatan Bağış, "8 bin 567 açık, 4 bin 883 kapalı olmak üzere 13 bin 450 durağımızla İstanbul'un her köşesine toplu ulaşım hizmeti sunuyoruz. 2018'de 2 bin 477 otobüsümüz ile 235 milyon yolcumuza 772 hatta 4 milyon 600 bin sefer ile hizmet vererek 114 milyon kilometre yol katettik. Metrobüste ise 593 aracımız ile 284 milyon yolcumuza 7 hatta 2 milyon 300 bin sefer ile hizmet vererek 78 milyon kilometre yol katettik. Toplam 3070 aracımız ile 779 hatta 519 milyon yolcumuza 6 milyon 900 bin sefer ile hizmet vererek 192 milyon kilometre yol katettik" diye konuştu.

    Bağış, İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarını birçok açından denetleyerek İstanbullulara güvenli, konforlu ve zamanında hizmet verildiğini dile getirerek şöyle devam etti:

    "Bu doğrultuda 2018 yılında, hizmet kalitesi ölçüm modeli, empati haftası uygulaması, 3. taraf gözetimi çalışmaları, servis öncesi ve servis esnasında olmak üzere her gün yaklaşık 5 bin 440 aracımızı denetledik. İETT'nin paydaş kurum ve kişiler nezdinde kurumsal itibarını ölçmek ve iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi amacıyla yapılan Kurumsal İtibar Araştırması Puanı bir önceki yıla göre 1,9 puanlık bir artış ile 81,4 olarak gerçekleşti. Uygulamamızı geliştirmeye devam ederek; anlık duyuru, kişiselleştirme, kare kod ile sorgulama, durakta bekliyorum, yolculuk değerlendirme ekranı, İSPARK noktaları ve İstanbulkart yükleme noktası entegrasyonu gibi özellikler ekledik"

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    İBB Başkanı İmamoğlu: 'Mesajınızı verdiniz' gibi sözler duyduk; bu ülke bizim, her yere gideriz
    Bağış, 2018'de şoförlere 40 bin 729 saat, diğer personele ise 20 bin 510 saat olmak üzere toplam 61 bin 239 saat eğitim verildiğini vurguladı.

    Türkiye'nin ilk yerli troleybüsü olan Tosun'u yerli mühendislik imkanları ile yüzde 100 elektrikli araca dönüştürüp, 28T Topkapı-Beşiktaş hattında hizmete sunduklarını aktaran Bağış, "Elektrikli Tosun günde 6 sefer yapmakta ve 67,5 kilometre yol katetmektedir. Sürücüsüz Araç Geliştirme Projesi ile Türkiye'nin ilk yerli otonom aracını ürettik. Böylece ulaşım teknolojilerinin geleceği olan otonom araç teknolojisinde Türkiye'nin öncü rol üstlenmesini hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.

    Bağış sözlerini şöyle tamamladı:

    "İstanbul Havalimanı'na yolcu taşımacılığı hizmeti veren 150 lüks HAVAİST otobüsünü hizmete aldık. Havalimanı ile İstanbul'un 65 ayrı noktasına ulaşım, 20 ayrı hatta 7 gün 24 saat sağlanmaktadır. 2018 gelirimiz bir milyar 719 milyon 519 bin 349 Türk Lirası olarak yüzde 99,7 oranında gerçekleşmiştir. Giderimiz ise bir milyar 799 milyon 818 bin 737 TL olarak yüzde 84,1 oranında gerçekleşmiştir."

    © AFP 2019 / Yasin AKGUL
    İmamoğlu'ndan Maltepe açıklaması: İETT otobüslerimizi tahsis etmedik
    Genel Müdürü Ahmet Bağış'ın verdiği bilgilere göre, İETT 2018 yılını 80 milyon 299 bin TL zararla kapattı.

    Bu durum İBB Meclis'inde tartışmalara yol açtı. AK Parti grubu adına konuşan Ahmet Hamdi Gürbüz, İETT'yi savundu.

    Gürbüz, İmamoğlu'nun toplu taşımada öğrenci ücretlerinin aylık 85 liradan 50 liraya indirileceğine ilişkin vaadini hatırlatarak "Bu vaadinizin takipçisi olacağız. İktisat hesap bilmediğiniz için seçim kampanyası döneminde anlatıyordunuz. Bedavadan söz vermek yok. AK Parti olarak İstanbullulara buradan müjde vermek istiyoruz. Önümüzdeki mecliste öğrenci indiriminin aylık 50 değil 40 lira olmasını teklif edeceğiz. Yapın da görelim. Biz iktidardık ve niye mi yapmadık? Bütün projelerin hizmetlerin bedeli vardır. 40-50 TL'ye İstanbulkart vermeyi biz bilmiyor muyuz? Sözünüzü tutun da görelim" diye konuştu.

    Etiketler:
    Zarar, para, CHP, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıya transparan organ üretti
    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla transparan organ üretti
    Karikatür
    Rus İstihbarat Direktörü: Batı, kendisinin belirlemiş olduğu ilkeleri ihlal ediyor
    İnfografik
    Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet