Altaylı: Merkez Bankası'nın açıklamasından çıkarılan o cümle, sanki 'sabotaj' yapılmış gibi bir izlenim bırakıyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamayla ilgili olarak "Merkez Bankası’nın açıklamasından çıkarılan o cümle, yarattığı sonuçlar itibarıyla sanki ‘sabotaj’ yapılmış gibi bir izlenim yaratıyor" dedi.

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Açıklamadan çıkarılan ifade" başlığıyla yayımlanan yazısında "Yurt dışı yatırımcılarda Türkiye’ye güvensizlik had safhadayken, finans kuruluşlarında Türkiye pazarı ile ilgilenen yabancı brokerlar ‘Türkiye’den çıkılıyor yakında işsiz kalacağım’ korkusu yaşarken, TCMB’de yani Merkez Bankası’nda dün önemli bir toplantı vardı" hatırlatmasında bulundu.

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Altaylı şöyle devam etti:

"Para Politikası Kurulu toplandı.

Kurul toplandı, ekonomideki gelişmeleri konuştu ve merakla beklenen açıklamasını yaptı.

Anında dolar yukarı doğru hızlandı.

Çünkü Kurul’un açıklamasında geçmişte kullanılan minik bir cümle çıkarılmıştı.

‘Ek sıkılaştırma’ cümlesi.

Bu cümle çıkınca, finans dünyası Merkez Bankası’nın daha da tavizkar bir politikaya yöneleceğini öngördü ve zaten rezerv erimesi nedeniyle şüpheyle bakılan banka iyiden iyiye güven yitirdi.

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Sonuç doların 6 TL sınırına dayanması oldu.

Merkez Bankası’nın açıklamasından çıkarılan o cümle, yarattığı sonuçlar itibarıyla sanki ‘sabotaj’ yapılmış gibi bir izlenim yaratıyor.

Öyle ki, yarın birileri çıkıp ‘TCMB’deki FETÖ’cüler yazdı bu açıklamayı’ derse hiç ama hiç şaşırmam.

Ama şunu da söylemezsem haksızlık yapmış olurum.

Evet, açıklama hakikaten çok hatalı bir biçimde kaleme alınmış ve tedirginliği arttırıcı.

Fakat ekonomideki kötüye gidişin tüm suçunu da Merkez Bankası’na ve son açıklamaya da bağlamak büyük bir hata olur.

Merkez Bankası sadece ağrı kesiciyi vermeyeceğini beyan etti.

Hastalığı iyileştirmeye zaten ilacı yoktu."