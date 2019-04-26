Dolar/TL güne yükselişle başladı

Merkez Bankası'nın söylem değişikliğiyle dün 5.98'e kadar yükselen kur yeni günde de yükselişte.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit bırakmasına karşın karar metninin güvercin olarak değerlendirilmesi ile yükselişi ivme kazanan dolar/TL, günü yüzde 0.9 artışla 5.9275'ten tamamladı.

© REUTERS / Umit Bektas/File Photo Merkez Bankası yüzde 24 olan politika faizini değiştirmedi, TL'de değer kaybı hızlandı

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0.4 üzerinde 5.9530 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0.4 artışla 6.6380'den, sterlin/TL yüzde 0.6 yükselişle 7.6895'ten alıcı buluyor.

Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1.1156, sterlin/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1.2905 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise Mayıs 2017'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 98.2'yi test ettikten sonra 98.13 seviyesinde seyrediyor.