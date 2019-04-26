Türk-İş: Açlık sınırı 1 ayda 93 TL arttı

Türk-İş verilerine göre açlık sınırı bir ayda 93 TL artış gösterdi. Gıda fiyatlarında da yüzde 4.61 artış kaydedildi.

Türk-İş'in Nisan ayı araştırma sonuçlarına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2107, yoksulluk sınırı ise 6863 TL olarak hesaplandı. Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti de 2601 lira oldu.

© REUTERS / Stoyan Nenov Türk-İş: Mart ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 14, yoksulluk sınırı 6 bin 561 TL olarak hesaplandı

Açlık ve yoksulluk sınırları önceki ay sırasıyla 2014 ve 6560 lira seviyelerinde gerçekleşmişti.

Türk-İş'e göre 'mutfak enflasyonu' aylık yüzde 4.61 seviyesinde gerçekleşti. Ekmek, et ve tavuk gibi ürünlerdeki fiyat artışı mutfak harcamalarını yükseltti.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre gıda fiyatları önceki ay yüzde 0.73 düşüş göstermişti.

Açlık sınırı, 'sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilme' için yapılması gereken aylık minimum harcamayı gösteriyor.

Yoksulluk sınırı da, 'gıda ile birlikte giyim, kira, elektrik, su, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar' için gerekli olan en düşük tutara karşılık geliyor.