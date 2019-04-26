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15:30 26 Nisan 2019
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    Şi Cinping ile Donald Trump

    Şi, Kuşak ve Yol Forumu'dan Trump'a işaret gönderdi: Ticaret savaşındaki taleplerin kabul edildi

    © AFP 2019 / Jim Watson
    Ekonomi
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    Pekin'deki 2. Kuşak ve Yol Forumu'nda Trump'ın ticaretle ilgili taleplerini kabul ettiğine işaret eden bir konuşma yapan Çin lideri, devlet sübvansiyonlarını azaltma, entelektüel mülkiyet haklarını koruma, yabancı yatırımcıların daha fazla sektöre girmesine izin verme ve yuanın değerini rekabet amaçlı düşürmekten kaçınma sözü verdi.

    Çin'in Yeni İpek Yolu projesi olarak da bilinen Kuşak ve Yol Girişimi'nin ikinci uluslararası forumu 25-27 Nisan'da Pekin’de gerçekleşiyor. Forumun açılış konuşmasını yapan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı açtığı ticaret savaşında öne sürdüğü tüm talepleri kabul ettiğinin işaretini verdi. 

    MAHŞERİN DÖRT ATLISI

    Yaklaşık 40 lidere hitap eden Şi'nin verdiği mesajların adresi ise orada bulunmayan Trump'tı. Çin Devlet Başkanı, iç reformları anlatmanın yanısıra devlet sübvansiyonlarını azaltma, entelektüel mülkiyet haklarını koruma, yabancı yatırımcıların daha fazla sektöre girmesine izin verme ve yuanın değerini rekabet amaçlı düşürmekten kaçınma sözlerini verdi. Dördü de Washington ile Pekin arasındaki ticaret görüşmelerinde Trump yönetiminin ticaret savaşını durdurmak için masaya koyduğu taleplerdi.

    'ULUSLARARASI ANLAŞMALARI UYGULAMAK BAĞLAYICI OLACAK'

    "Uluslararası anlaşmalar için bağlayıcı bir uygulama sistemi kuracağız" vaadinde de bulunan Şi, idari ruhsat verme ve piyasa regülasyonları bağlamında hükümetin tüm düzeylerinde standardizasyonun sağlanacağını, adil rekabeti engelleyip piyasayı bozan yersiz kurallar, sübvansiyonlar ve uygulamaların da kaldırılacağı sözünü verdi. 

    Şi'nin 2. Kuşak ve Yol Forumu'nda uluslararası liderlerin önünde dile getirdiği vaatler, son birkaç aydır Çinli yetkililer tarafından telaffuz ediliyordu. Pekin, küresel çapta ticaret savaşları açan Trump'ın endişelerine yanıt vermeye yönelik bir dizi adım da attı. Örneğin yeni yabancı yatırım yasasıyla yatırım karşılığı teknoloji transferi yapmaya zorlama yasaklandı. 

    TRUMP İLE Şİ'NİN TİCARET ANLAŞMASI İMZALAMASI İÇİN

    ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in liderliğindeki Amerikan heyeti gelecek hafta tekrar Pekin'e giderek olası bir anlaşmanın son rötuşlarını yapacak. Amaç Trump ile Şi arasında bir zirveyle ticaret anlaşmasının imzalanması. 

    '2017'DEKİ KONUŞMASINDAN ÇOK FARKLI'

    Bloomberg'in görüşlerini aldığı Ekonomist İstihbarat Birimi'nin Çin bölgesel yöneticisi Tom Rafferty, "Şi, eli kulağındaki ABD-Çin ticaret anlaşması kapsamında Çin'in vermesi beklenen ödünlere kişisel onayını sunuyor gibi gözüktü. Bu seferki, kendisinin 2017'deki ilk Kuşak ve Yol Forumu'nda yaptığı konuşmadan çok farklıydı" dedi.

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