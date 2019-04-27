Avrupa'da 500 euroluk banknotların basımı durduruldu

© REUTERS / Kai Pfaffenbach 'Euro Bölgesi büyüme görünümünde belirsizlikler devam ediyor'

Bloomberg'de yer alan haberde, "Avrupa Birliği’ndeki tüm ulusal merkez bankaları bu banknotu ocak ayında tedavülden kaldırırken Almanya ve Avusturya’nın, bankalar ve vatandaşların mor banknotları basmak ve almak için ek 3 ayı vardı. Bu süre 26 Nisan’da sona erdi" ifadelerine yer verildi.

Haberde, 500 euroluk banknotların 'yasadışı faaliyette' kullanıldığı gerekçesiyle vazgeçildiği ifade edildi.

Söz konusu banknotların basımının durmasına karşın, ilk aşamada kullanımına devam edilecek.

Devlet bankalarının eline geçen 500 euroluk banknotlar ise tedavülden kaldırılacak.