Dolar/TL enflasyon raporu öncesi yükselişte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) söylem değişikliğiyle geçen hafta 5.98'e kadar yükselen dolar dün günü 5.94 civarında tamamladı.
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Kur yeni sabaha ise artışla 5.96 civarında başladı.
Merkez Bankası'nın para politikası metninden 'ilave sıkılaştırma' ibaresini metinden çıkarması faiz indirimi beklentilerini gündeme getirmişti. Açıklama sonrası kur 6 sınırına dayanmıştı.
Yurt içinde gözler bugünkü enflasyon raporunda. Bu yılın ilk enflasyon raporunda sene sonu TÜFE tahmini yüzde 15.2'den yüzde 14.6'ya, 2020 TÜFE tahmini de yüzde 9.3'ten yüzde 8.2'ye gerilemişti.
Bugünkü enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervlerindeki gelişmelere dair de açıklama yapması bekleniyor.
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