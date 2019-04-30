Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya enflasyon raporunu açıklıyor

TCMB Başkanı Çetinkaya, "Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 12.1-17.1 aralığında (orta noktası yüzde 14.6) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.
Çetinkaya'nın sunumu başlarken, hareketlenen dolar/TL 5.9848'e çıktı.
Çetinkaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Yılın ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette kısmı bir toparlanma görülmüştür.
- Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme devam edecektir.
- Gıda enflasyonu bu dönemde olumsuz bir seyir kaydetti. Enflasyon görünümüne ilişkin riskler devam ediyor.
- Döviz kuru gelişmelerine paralel olarak TL'nin oynaklığı arttı.
Ayrıntılar geliyor.
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