Gazprom'un net kârı, 2018'de iki katına çıkarak 22 milyar dolar oldu

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre şirket, 2017 yılında 714 milyar ruble (11 milyar dolar) olarak gerçekleşen net kârını 2018'de 1.456 milyar rubleye (22 milyar dolar) çıkardı.

Şirketin 2018 işletme kârı yüzde 100'den fazla artarak 1.903 milyar ruble olurken, geliri yüzde 26 artışla 8.224 milyar ruble olarak kaydedildi.

'AVRUPA VE TÜRKİYE'YE SATIŞLAR ARTTI'

Gazprom'un en fazla ticaret yaptığı Avrupa ve Türkiye'ye satışlar, jeopolitik gerilimlere ve AB'ye yapılan tedarik kaynaklarını çeşitlendirme çağrılarına rağmen yüzde 3'ün üzerinde arttı ve 201 milyar metreküpe ulaştı.

Şirketin eski SSCB ülkelerine ihracatı yüzde 8.9 artarken, yurtiçi satışlar yüzde 4.3 azaldı.