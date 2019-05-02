İYİ Partili Yokuş: Hükümet yakın bir gelecekte iğneden ipliğe zam yapacak, başka bir seçeneği de yok

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Cep telefonlarının özel tüketim vergisine değinen Yokuş, “Cep telefonlarının özel tüketim vergisi yüzde 20 ‘den fazla (ÖTV) artırıldı. Hükümet yakın bir gelecekte iğneden ipliğe zam yapacak. Başka bir seçeneği de yok. Ekonomi tepe taklak gidiyor” ifadelerini kullandı.
Cep telefonlarının özel tüketim vergisi % 20 'den fazla ( ÖTV) artırıldı . Hükümet yakın bir gelecekte iğneden ipliğe zam yapacak . Başka Bir seçeneği de yok . Ekonomi tepe taklak gidiyor .— Fahrettin Yokuş (@FahrettinYokus) May 1, 2019
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