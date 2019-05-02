Dolarda Fed hareketliliği

Dolar kuru, Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'nun faizleri sabit tutmasına rağmen ek sıkılaştırma ifadesini çıkarmasıyla 5.85 üzerine yükselmişti.

Başkan Murat Çetinkaya'nın Enflasyon Raporu sunumunda çıkarılan ifade yerine konan cümlenin gerekirse 'döngüsel sıkılaştırma' anlamına gelebileceğini söylemesine rağmen kurda geri bir hareket olmadı.

TCMB'nin döviz rezervleri üzerine bir süredir yapılan spekülasyonun da beklentiyi karşılamamasıyla dolar kuru, dünkü Fed kararı öncesi 5.95'in biraz altındaki dalgalanmasını sürdürdü.

Olası bir faiz indirimine yönelik söylemlerin izlendiği Fed toplantısında beklenen olmadı. Enflasyonun yüzde 2 altında seyrettiğini belirten Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) aldığı kararla IOER faizlerini 5 baz puan düşürerek Fed'in politika faiziyle uyumlu hale getirdi ve dolar bir süre değer kaybetti.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Ancak Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısında enflasyonda ilk çeyrekte görülen düşüşün beklenmedik olduğunu belirtmesi ve "Geçici faktörler devrede olabilir." demesiyle piyasalar eğilimin artış yönünde olabileceği kaygısıyla U dönüşüne geçti. Powell aynı zamanda enflasyon beklentilerinde olası bir kötüleşmenin ekonomi için olumsuz olabileceğini söylüyor.

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Açıklama öncesi Dolar endeksi 97 altını zorlarken sonrasında 97.5 üzerine attı ve dolar/TL 5.96 üzerine çıktı. 2 Mayıs günü dolar 5.9660 ile başladı.

Yurt içi piyasalar bugünkü PMI ve yarın açıklanacak enflasyon rakamlarını izliyor. İçerideki haber akışında seçim sonuçlarına yönelik gelişmeler de takip edilenler arasında.

Dışarıda ise ABD tarım dışı istihdam, BoE'nin faiz kararı ve Avrupa'da açıklanacak PMI verileri radarda.