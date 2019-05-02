Erdoğan'dan iş insanlarına çağrı: İstihdam konusunda ülkeniz sizden fedakarlık bekliyor

Geçenlerde yine bir istihdam seferberliği için TOBB çatısı altında bakan arkadaşlarımla beraber bir araya geldik ve tüm Türkiye’deki oda borsa hepsine bir çağrıda bulundum. Neydi bu? Yaklaşık 1.5 milyon üyesi bulunan TOBB’un her bir üyesi kalksa bir iki tane istihdam sağlasa bu sayı nereye varır 3 milyona varır. O gün biz o sözleri aldık. Şimdi bu yıl sonuna kadar biz bu istihdamı bekliyoruz.