Dolar/TL 5.97'de, gözler enflasyon verisinde

Dün 5.96-5.98 bandında seyreden dolar yeni güne de bu aralıkta başladı, gözler enflasyon verisinde.

Çarşamba günkü Fed toplantısı sonrası 5.94'ten 5.96'ya yükselen kur, dün 5.96-5.98 bandında dalgalanmıştı.

Bu sabah kur yüzde 0.1 artışla 5.97 seviyelerinde işlem görüyor. Euro 6.68'de, sepet kur 6.32'de.

Türk Lirası yıl başından beri dolar karşısında yüzde 11'den fazla değer kaybetti. Son dönemde İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizlik, ABD ile S-400 gerilimi, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki azalış gibi faktörler TL üzerinde baskıya neden oluyor.

ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANACAK

Türkiye'de bugün nisan ayı enflasyon verisi açıklanacak.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine göre TÜFE’nin aylık yüzde 2.3'e; yıllık bazda yüzde 20.2'ye yükselmesi bekleniyor.

Yine bugün kredi derecelendirme Fitch'in Türkiye'nin kredi notuna ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor. Fitch Türkiye'yi 'BB' notu ile yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altında değerlendiriyor, görünüm 'negatif'.

Günün devamında da ABD'de tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.