Sigaraya 2 TL zam geldi

Maktu vergide yapılan düzenleme zam getirdi. Bazı sigaralarda fiyatlar 2 TL arttırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, tütün içeren sigaralar, purolar, tütün esansları ve homojenize tütünler, enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünlerde Asgari Maktu Vergi Tutarı 0.2679 lira olarak belirlendi.

Bu kararın ardından bazı sigaralarda 2 TL zam uygulaması başladı.

Buna göre 9 TL'ye satılan sigaralar 11 TL'ye, 9.5 TL'ye satılan sigaralar 11.5 TL'ye, 10 TL'e satılan sigaralar 12 TL'ye, 11 TL'ye satılan sigaralar 13 TL'ye, 13 TL'ye satılan sigaralar 15 TL'ye çıktı.