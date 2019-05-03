Enflasyon nisanda yüzde 19.50 oldu, gıda fiyatları yüzde 31.86 arttı

Nisan ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 1.69 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 19.71'den yüzde 19.50'ye gerilerken, çekirdek enflasyon yüzde 16.30'a indi. Gıda fiyatları ise yüzde 31.86 ile endeks tarihinin en hızlı yıllık artışını gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Enflasyon nisanda aylık yüzde 1.69 oldu. Yıllıkta ise yüzde 19.50 seviyesinde gerçekleşti ve beklentilerin altında geldi. Beklenti aylık yüzde 2.4 ve yıllık yüzde 20.33 seviyesindeydi.

Çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 17.53'ten yüzde 16.30'a geriledi.

Söz konusu ayda; giyim ve ayakkabıda yüzde 5.36, ev eşyasında yüzde 2.65, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.94 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.40 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup ise yüzde 0.30 ile haberleşme oldu.

GIDA FİYATINDA REKOR ARTIŞ

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Albayrak: Gıda enflasyonuyla mücadelede stratejik yol haritası hazırlıyoruz

Yıllık en fazla artış yüzde 31.86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Ev eşyası yüzde 27.64, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27.47, sağlık yüzde 19.75 ve lokanta ve oteller yüzde 19.58 artış ile gıdayı izledi.

Nisan ayında, endekste kapsanan 418 maddeden 42'sinin fiyatlarında değişim olmazken, 294'ü arttı, 82'si ise geriledi.

Öte yandan söz konusu dönemde yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE), aylık yüzde 2.98 ve yıllık yüzde 30.12 artış gösterdi. ÜFE'de önceki aya göre en fazla artış yüzde 17.12 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 8.83 ile tütün ürünleri, yüzde 7.40 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti.

Buna karşılık içecekler yüzde 0.86, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 0.29 ile önceki aya göre azalan alt sektörler oldu.