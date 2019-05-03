Enflasyon nisanda yüzde 19.50 oldu, gıda fiyatları yüzde 31.86 arttı

Çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 17.53'ten yüzde 16.30'a geriledi.
Söz konusu ayda; giyim ve ayakkabıda yüzde 5.36, ev eşyasında yüzde 2.65, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.94 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.40 artış gerçekleşti.
Aylık düşüş gösteren tek grup ise yüzde 0.30 ile haberleşme oldu.
GIDA FİYATINDA REKOR ARTIŞ
Nisan ayında, endekste kapsanan 418 maddeden 42'sinin fiyatlarında değişim olmazken, 294'ü arttı, 82'si ise geriledi.
Öte yandan söz konusu dönemde yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE), aylık yüzde 2.98 ve yıllık yüzde 30.12 artış gösterdi. ÜFE'de önceki aya göre en fazla artış yüzde 17.12 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 8.83 ile tütün ürünleri, yüzde 7.40 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti.
Buna karşılık içecekler yüzde 0.86, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 0.29 ile önceki aya göre azalan alt sektörler oldu.
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