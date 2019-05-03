Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Yenigün: Türkiye’nin duygusal puanını artırması gerek

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Irak’ın yeniden yapılandırma için 2019’u hazırlık dönemi olarak geçireceğini belirterek, bu süreçte Türkiye’nin duygusal puanını artırması gerektiğini söyledi.
5 milyar dolar taahhüdü çerçevesinde, Ovaköy sınır kapısı, Ovaköy - Bağdat arasına otoyol ve demiryolu yapımı, Musul ve Basra Havalimanı projelerinin Türk müteahhitlerince yapılması söz konusu.
TMB, uzun süredir hazırlandığı Irak ziyaretinden olumlu izlenimlerle döndü. Irak’ın 90 milyar doları bulması beklenen yeniden yapılandırılması çerçevesindeki görüşmelerde Türkiye’nin taahhüt ettiği 5 milyar dolarlık kredinin kullanımına ilişkin beklentiler ele alındı.
Irak Müteahhitler Federasyonu (ICF) Başkanı Ali F. Sanafee’nin “Üç yıldır sizi bekliyorduk” dediğini belirten TMB Başkanı Mithat Yenigün, Irak izlenimlerini Milliyet'ten Didem Özel Tümer’e şöyle anlattı:
‘PARA MUTLAKA GERİ DÖNER’
‘EN ÇOK GERİ DÖNÜŞ VEREN ÜLKE’
Irak 380 milyar dolarlık ciromuz içinde, 26 milyar dolar paya sahip. Ciro açısından dünyada 4., Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan’a rağmen Ortadoğu’da 1. sıraya yerleşmiş durumda. Çünkü alışkanlıklarımız, örf, adet, yemeklerimiz birbirine çok yakın. Yaptığımız sözleşme tutarının 4 milyar dolara çıktığı yıllar olmuş. Demek ki en az bu kadar potansiyel var. Rusya, Afrika gibi ülkelerle ilgilenen firmamız 10 ise, Irak ile 30 firma ilgilenir. Irak bize en çok geri dönüş veren ülkedir. 1 milyar dolarlık iş alıyorsak, 900 milyonu Türkiye’ye gelir. Kum, çakıl, asfalt ve bitüm haricinde her şey, işçiler de Türkiye’den gidiyor. Dolayısıyla çok önemsiyoruz.
'ARTIK GELMEMİZİ İSTİYORLAR'
'PLANLAMAYI BİLMEK İSTİYORLAR'
Türkiye olarak, taahhüt edilen 5 milyar doların hangi projelere harcanması ve Türk firmalarının bu projeleri alması halinde yerine getireceğini beyan etmişiz. Temaslarımızda, bu yıl, hazırlık döneminde, 1 milyar dolar harcamayı düşündüklerini söylediler. 1 milyar doları, Katar, Kuveyt ve Türkiye’nin yapacağı fonlamalardan kullanmayı düşündüklerini de belirttiler. İkincisi, verilecek borcun çerçeve olarak anlatılmasını istiyorlar. Yani; şu tarihte, şöyle veririz denilmesini, planlamayı bilmek istiyorlar. Biz de bunu Dışişleri ve Ticaret Bakanlıklarıyla konuşacağız.
'MÜŞAVİRLİK FİRMALARI ÖNÜMÜZÜ AÇAR'
Doğu, Orta Doğu duygusaldır. Buna hitap etmek lazım. Irak’ı biz bu 8 ay yalnız bırakmazsak inanıyorum ki etki altında bırakırız. Ne kadar yakın durursak inanıyorum ki o kadar duygusal puanımızı artırırız ve iş alma ihtimalimiz kuvvetlenir.
'GÜVEN VERMELİYİZ'
‘EN YAKIN RAKİP ÇİN’
Gidilen ülkelerdeki en büyük rakibimiz her zamanki gibi Çin. Çin ucuza yapıyor ve çok parası var. Ancak kalite düşük, zamanlamayı tutturamıyor ve sosyalleşmiyor. Sadece kendi elemanlarını kullanıyor. Bunu Afrika’da çok sık duyuyoruz. Taahhütler yerine gelirse, Irak’ın Çin’e ihtiyaç duymayacağını, bizim şanslı olacağımızı düşünüyoruz. Avrupalılar bizimle yarışamazlar.”
‘5 MİLYAR DOLARLIK TAAHHÜT’
Ovaköy’e ikinci sınır kapısı inşa edilecek
Ovaköy - Bağdat arası otoyol ve demiryolu yapımı
Musul havalimanı ve sanayi bölgesi kurulacak
Su altyapı projeleri
Basra Havalimanı genişletme projesi
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