Albayrak: Enflasyondaki gelişmeler hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarına dair "Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Nisan enflasyonu aylık bazda yüzde 1.69 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 19.71'den yüzde 19.50'ye gerilerken, çekirdek enflasyon yüzde 16.30'a indi. Bu arada gıda fiyatları yüzde 31.86 ile endeks tarihinin en hızlı yıllık artışını gösterdi.

Enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık enflasyon yüzde 19.71’den 19.50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17.53’ten 16.30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor."