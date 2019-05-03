Merkez Bankası rezervleri 93.72 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 2.23 milyar dolar azalışla 93.72 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, TCMB'nin brüt döviz rezervi 26 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 2.28 milyar dolar azalışla 73.28 milyar dolara geriledi.

Altın rezervleri 28 Nisan itibarıyla 51 milyon dolar artışla 20.43 milyar dolar, toplam rezerv ise 2.23 milyar dolar azalışla 93.72 milyar dolar oldu.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, 19 Nisan haftasında brüt döviz rezervi 1.39 milyar dolar azalışla 75.57 milyar dolar; altın rezervleri 473 milyon dolar azalışla 20.38 milyar dolar; toplam rezerv ise 1.86 milyar dolar düşüşle 95.95 milyar dolar seviyesinde olmuştu.

Merkez bankalarının rezervleri ülkenin dış finansman olanaklarının kesilmesi halinde eldeki paranın yükümlülükleri ne kadar süreyle karşılayabileceğini gösterdiği için yakından izleniyor.

Özel sektör ağırlıklı olmak üzere yüksek miktarda dış borcu olan Türkiye'nin döviz rezervlerinde son aylarda gözlenen azalış yatırımcıların TCMB döviz rezerv verisini yakından izlemesine yol açtı.